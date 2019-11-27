HAVAL Italia ha concluso il processo di omologazione del modello H2 come vettura MONOFUEL GPL. Le auto MONOFUEL sono un’opzione molto interessante da tenere in considerazione per chi vuole risparmiare e possedere un’auto ecologica amica dell’ambiente.

I veicoli ad alimentazione gassosa consentono infatti una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti rispetto a quelli alimentati con i carburanti tradizionali, senza penalizzare le prestazioni ed il piacere di guida.

Il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) è un combustibile pulito, versatile e sicuro ed è impiegato in autotrazione come carburante senza aggiunta di additivi tossici, contenuti invece nella benzina, quali il benzene o il piombo. Ad innegabili benefici a favore dell’ambiente, corrisponde per il cliente un notevole vantaggio economico.

Infatti acquistando una vettura MONOFUEL, si ha diritto ad un importante risparmio sulla tassa di proprietà (BOLLO AUTO). La normativa nazionale (Legge n. 449 del 27:12:1997, Art. 17, comma 5) prevede uno SCONTO DEL 75% sulla tassa di proprietà sin dall’immatricolazione della vettura.

Alcune Regioni e Province Autonome garantiscono ulteriori agevolazioni sino ad arrivare all’esenzione completa dalla tassa di proprietà. In particolare, se l’acquirente è residente in Piemonte o in Lombardia, la vettura ha l’ESENZIONE TOTALE della tassa di proprietà per tutta la vita della vettura stessa.

I residenti nella regione Puglia e nella provincia di Trento hanno un’ESENZIONE TOTALE per i primi 5 anni di vita della vettura. Per la provincia di Bolzano l’ESENZIONE TOTALE è per i primi 3 anni di vita della vettura. Al termine del periodo di esenzione si ha comunque diritto allo SCONTO DEL 75% previsto dalla norma nazionale.

HAVAL H2, IL SUV GPL

HAVAL H2 è un veicolo classificato come MONOFUEL GPL, ovvero è un veicolo costruito per funzionare con alimentazione a GPL per la quasi totalità del suo tempo di esercizio. Il veicolo utilizza normalmente la benzina solamente durante l’avviamento e negli istanti successivi, sino a quando il liquido refrigerante non raggiunge la temperatura ideale per passare al funzionamento a GPL. In tutte le altre condizioni il veicolo può funzionare utilizzando esclusivamente il GPL.

Il veicolo è classificato come MONOFUEL GPL in quanto, a termini di legge, è dotato di un serbatoio benzina di volume totale pari a 15 litri, ma può comunque funzionare senza problemi in tutte le condizioni di esercizio anche a benzina qualora non fosse possibile per qualsiasi motivo fare rifornimento di GPL. La capacità effettiva del serbatoio GPL è di circa 53 litri con un’autonomia che supera i 500 km, mentre con i 15 litri di benzina disponibili è possibile percorrere più di 150 km.

Il motore ad alta efficienza GW4G15B, è il 1.497 cc turbo 16 valvole con alimentazione a GPL, Euro 6D-Temp-Evap-ISC, in grado di erogare 106kW/144 CV a 5.600 giri/minuto con una coppia di 206 Nm a 2.600 giri/minuto. Tecnologicamente avanzato e a basso consumo energetico, vanta eccellenti prestazioni sportive e rilevanti risparmi del carburante. Il cambio è manuale a sei rapporti. La trazione è anteriore.

HAVAL H2: STILE ELEGANTE, ANIMA SPORTIVA

HAVAL H2 è il SUV compatto di classe C dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. Presentato lo scorso giugno e introdotto sul mercato nei mesi successivi, con la distribuzione all’intera rete alla fine del mese di settembre, è stato finora consegnato in oltre 300 unità.

Tenuto conto che parliamo del risultato di un solo quadrimestre, si tratta di un’ottima prestazione e le previsioni per il 2020 sono ancora più ottimistiche.

Le linee del modello HAVAL H2, definite direttamente dal centro stile della Casa madre, riprendono uno schema classico nel segmento C, facendo in modo che il design favorisca un’abitabilità eccezionale e assicuri la piena comodità a cinque persone a bordo.

Un accesso comodo e una guida confortevole sono le basi di partenza per rendere piacevole un’automobile. Il layout interno accogliente e alla moda, la ricca dotazione tecnologica molto avanzata, la progettazione operativa dei comandi pratica e intuitiva, permettono di vivere l’auto e sfruttare lo spazio a bordo nel migliore dei modi.

Grazie a una gamma colori ampia, che include anche abbinamenti bicolor, il cliente può dare libero sfogo alla propria fantasia.

Due le versioni: HAVAL H2 Premium, full optional con climatizzatore automatico bizona, retrocamera e radio MP5 con schermo 8", interni in pelle, tetto apribile elettricamente da 19.900 Euro; HAVAL H2 Easy, l’entry level da 17.900 Euro, con tutte le dotazioni che occorrono a una vettura di questo segmento già sulla versione base.

Il SUV HAVAL H2 è equipaggiato con avanzati dispositivi di sicurezza attiva e passiva, è dotato di sensori di parcheggio, telecamera posteriore, sistema Blind Spot per la visualizzazione angolo cieco della ruota anteriore destra.

Il modello HAVAL H2 adotta all’anteriore il sistema di sospensioni a ruote indipendenti tipo Mc Pherson e al posteriore la soluzione a ruote indipendenti Multilink. Questa scelta garantisce che la vettura possa affrontare qualsiasi tipo di terreno accidentato e in condizioni difficili. Garantendo stabilità al veicolo, fornisce infatti allo stesso tempo un maggior comfort di bordo.

HAVAL offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km sui nuovi modelli acquistati presso la rete del concessionari ufficiali.

IL BRAND HAVAL

Il brand automobilistico HAVAL, marchio del Gruppo Great Wall, ha fatto il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano con il modello H2, un SUV di segmento C che si presenta con una dotazione di eccellenza e un rapporto qualità/prezzo imbattibile. In Italia i modelli HAVAL e Great Wall sono importati e distribuiti da Eurasia Motor Company s.r.l., con a capo l’Amministratore Delegato Federico Daffi.