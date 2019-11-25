19:51:43 SAN TAMMARO. Violenza sulle donne: una giornata per dire “no” tutti i giorni in occasione della Giornata contro la violenza sulla Donna, il sindaco Ernesto Stellato, l'assessore alle Pari Opportunità Angela Valletta e tutta l’Amministrazione comunale, hanno deciso di dedicare una Panchina Rossa per dire No alla Violenza contro le Donne.

Un simbolo che dovrà servire a creare maggiore consapevolezza in chi la subisce ma anche in chi la esercita, per far sì che certe azioni distruttive nei confronti di donne e ragazze non rimangano più sotto traccia e impunite.

Affinché le stesse non vengano stigmatizzate per il fatto di aver avuto il coraggio di denunciare. Nella Convenzione di Istanbul del 2011:

“I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale”.

Sulla Panchina Rossa collocata nella villetta comunale echeggia la frase: "la violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani".

Grande partecipazione di cittadini e soprattutto di donne che insieme alle Associazioni,

Cmst,

Terra Mia Pro Loco,

Fontana Carolina,

Insieme,

Pantarei,

la Fidapa,

la Protezione Civile,

l'associazione A. De Curtis,

la Croce Rossa,

Giuseppe Russo,

il Comitato Ordine e Legalità,

il corpo di ballo Nueva Suerte di Santa Maria Capua Vetere guidato dal Maestro Enrico De Lucia, hanno dato maggiore risonanza alla manifestazione.