Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

18:27:33 ARIENZO. Il Comune di Arienzo, in collaborazione con l'associazione Il Veliero presentano la VI edizione di: 'Natale è Favola', Arienzo, 6- 7- 8 dicembre 2019

Venerdì 6 dicembre, ore 18.00, arrivo trionfale di Babbo Natale in piazza S. Agostino, cerimonia di accensione dell'albero con l'intervento del primo cittadino Davide Guida; artisti di strada e giocolieri al seguito. 

Ore 20.00 spettacolo musicale con l'artista Mario Forte, cantante neomelodico conosciuto al grande pubblico per il brano 'Ma che ne sanno' e non solo.

Sabato 7 dicembre, ore 10.30, presentazione del libro Un appassionato disincanto di Antonio Bonagura, presso l'Aula Consiliare.

A seguire Le Olimpiadi di Babbo Natale e l'esibizione di danza a cura de Protagonisti Ballet della Maestra Monica Moraldo.

Ore 17.30, Caccia al tesoro e lo spettacolo di danza della scuola Backstage del Maestro Vincenzo Cirillo, di poi l'accademia Ars Nova presenta Christmas Time, brani che invocano le tradizioni natalizie in tutto il mondo con la regia del Maestro Luigi Paolillo.

Domenica 8 dicembre ore, 10.00, convegno contro la violenza sulle donne Io Donna...Ri-conoscere per Cambiare, presso l'aula consiliare e inaugurazione della Panchina Rossa a piazza Lettieri;

Burattini e Marionette a seguire.

Ore 18.00, Laboratori creativi e spettacolo itinerante Gli artisti di strada giocano col fuoco. 

Ore 20.00, direttamente da Made in Sud, i comici Ivan e Cristiano.

Tutti i giorni animazione per bambini con La Baby dance, zucchero filato, giochi a premi, gonfiabili e Il Villaggio di Babbo Natale a cura della Nando's World.

I mercatini di Natale saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10.00. Ingresso gratuito.

"Siamo ormai giunti alla VI edizione di Natale é Favola e l'organizzazione di questa manifestazione natalizia ci entusiasma sempre più.

Ringrazio tutti quelli che collaboreranno alla riuscita dell'evento perché il lavoro di squadra premia sempre. Quest'anno ospiti molto graditi dal pubblico che accoglieremo con il fervore che meritano" Davide Guida, sindaco.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:673 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:651 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1111 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next