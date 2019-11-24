15:32:57 CAPUA. Scoppia il caso politiche sociali a Capua: in particolare a finire nel mirino della consigliera di Forza Italia Carmela Ragozzino è l’assistenza ai disabili nelle scuole.

«Nonostante il Comune di Capua versi all’Ambito C9 circa duecentomila euro all’anno per questi servizi, abbiamo appreso che l’assistenza ai disabili nelle scuole prenderà il via solo nel prossimo mese di gennaio - ha sottolineato la rappresentante di Forza Italia - Siamo di fronte ad un’ingiustizia enorme dal momento che priviamo questi alunni e le loro famiglie di un servizio indispensabile per la loro attività didattica.

Nell’interessantissimo convegno che abbiamo organizzato sulle disabilità come partito, grazie a contributi preziosi come quello dell’onorevole Giusy Versace, componente della commissione affari sociali, abbiamo appreso come la scuola sia un luogo chiave per chi ha una disabilità rispetto al suo inserimento nella società. E’ quindi gravissimo che non riusciamo a fornire un servizio a questi ragazzi, facendo ricadere, in molti casi, l’onere dello stesso sulle famiglie con tutti i disagi che la cosa comporta.

Grazie agli errori commessi dall’Ambito, gli studenti con delle disabilità potranno godere dei propri diritti solo per metà anno scolastico».

Ragozzino analizza la questione sotto l’aspetto meramente amministrativo.

«Visto che il Comune di Capua ha pagato una somma per un servizio di cui non ha usufruito - ha aggiunto - è giusto che l’ambito provveda a restituire il corrispettivo dei soldi che non ha impiegato...

In commissione ho anche chiesto di capire come è stato utilizzato il personale del nostro comune in forza all’ambito visto che il servizio non è partito per una serie di problemi di ordine burocratico che hanno portato, nei fatti, ad un mancato affidamento della gara».

Il Comune capofila dell’ambito C9 è Sparanise in capo al quale c’è la responsabilità dei servizi per tutti i Comuni consorziati.

Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore quando sarà possibile, innanziatutto, sapere quando partirà ufficialmente il servizio e se il Comune di Capua recepirà le sollecitazioni della consigliera di opposizione rispetto all’operato dell’ambito e del Comune capofila di Sparanise.