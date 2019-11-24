Banner-MutuaBccSpettacolo
09:52:51 CASAGIOVE. La Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro guarda al futuro senza snaturare quella che è la sua identità e quelle che sono le sue radici.

«Nel 2021 festeggeremo i cento anni di vita della Banca. Da sempre abbiamo puntato a venire incontro a quelle che sono le esigenze del nostro territorio e intendiamo continuare a farlo anche nel prossimo futuro anche dopo la grande crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni e che è stata possibile grazie alle scelte del mio predecessore Valentino Grant, oggi eurodeputato che ha voluto fortemente con tutto il consiglio d’amministrazione, le fusioni con la Banca di Frosinone e con quella di Mignano. L’aver inglobato queste due piccole realtà, assieme a scelte oculate, ci ha permesso di espanderci significativamente».

A tracciare la linea è il neo presidente Roberto Ricciardi che ha assunto la guida della BCC da qualche mese.

«Siamo diventati un riferimento assoluto nella nostra regione e non solo - ha spiegato Ricciardi - realizzando un fatturato di oltre seicento milioni. Abbiamo una presenza diffusa su tutto il territorio provinciale e ci spingiamo con sportelli fino al Basso Lazio».

Ricciardi sottolinea come nel prossimo mese di gennaio aprirà un nuovo sportello della BCC a Marcianise.

«Rispetto al recente passato, comunque, la nostra attività di espansione avverrà in maniera diversa a causa del cambio della normativa sulle BCC - ha spiegato Ricciardi - basti pensare che da ventidue banche di credito cooperativo in Campania, si è passati a nove e nel prossimo futuro si dovrà arrivare a sette. Le nostre scelte saranno anche legate a quelle di Iccrea».

Ricciardi sottolinea come la BCC Terra di Lavoro non si rivolge solo al piccolo risparmiatore, ma guarda anche alle imprese.

Non è un caso che la prima uscita pubblica del numero uno della Banca sia stata in occasione del convegno di giovedì scorso al Belvedere di San Leucio sulle possibilità del Credito agrario.

«Abbiamo voluto creare un momento operativo nel corso del quale andare ad illustrare quelle che sono le possibilità che oggi hanno gli imprenditori agricoli per poter far crescere le loro attività - ha spiegato Ricciardi - la BCC è pronta a sostenere l’azione delle imprese agricole con azioni concrete ed immediate.

Nell’ultimo periodo sul nostro territorio tanti giovani hanno deciso di dedicarsi all’agricoltura aprendo piccole imprese e riscoprendo una vocazione che è nel dna di Terra di Lavoro.

Come Banca abbiamo letto questo fenomeno e siamo pronti ad assecondarlo e sostenerlo con tutti gli strumenti in nostro possesso.

Con iniziative come quelle di giovedì confermiamo il nostro voler continuare ad essere una banca del territorio coerente con la sua storia, capace di sostenere lo sviluppo e la crescita sia delle famiglie che delle imprese».

A riprova dell’importanza dell’incontro di San Leucio, la presenza dei massimi esponenti del mondo delle Banche.

