15:17:44 Lunedi 25 novembre 2019 alle ore 10,00, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, si riuniranno nel cortile antistante il Municipio della Città di Casagiove per ricordare le donne vittime di violenza nel mondo.

Tale ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

"Ringrazio la dottoressa Clementina Altiero per aver organizzato l'iniziativa a Casagiove - ha dichiarato il sindaco Corsale - che vedrà decine di scarpe rosse sospese nel nostro cortile in memoria delle donne vittime di femminicidio.

Negli anni, i casi di violenza sulle donne sono tristemente aumentati e le Istituzioni hanno il dovere di ricordare e seminare cultura affinché soprattutto i più giovani si educhino al rispetto della vita umana. S

ono felice che le Consigliere di minoranza abbiano immediatamente acconsentito a partecipare in unico abbraccio contro la violenza sulle donne.”