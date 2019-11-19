Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

Martedì, 19 novembre presso l'istituto ''ITIS F. GIORDANO'' di Caserta si è svolta la prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta.

Durante l'assemblea si è proceduto all'elezione diretta del presidente della CPS, che ha visto candidato Antonio Schiavone, di anni 19 rappresentante del ''Liceo Statale L. Garofano''.

Un nome appoggiato da una coalizione formata da Libertà Studentesca, Sbam e dalla collaborazione della community "Il maturando in crisi".

Dopo un primo ballottaggio, alla fine è stato eletto dall'assemblea Presidente della consulta.
Raffaele Normanno, Presidente di Libertà Studentesca, e Francesco Melito, ex presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e coordinatore di Libertà Studentesca, affermano: ''Innanzitutto ringraziamo la collaborazione di SBAM ed #IlMaturandoinCrisi, siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto. Non sarà sicuramente un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per Antonio e per tutti gli studenti della provincia di Caserta.''

Filippo Maturi, Coordinatore Regionale SBAM, dichiara: “Il risultato di oggi è chiaro, gli studenti hanno voglia di lavorare sul serio per cambiare la scuola, gli studenti vogliono lottare contro le barriere ed i pregiudizi.

Sono orgogliosissimo del nostro lavoro ma soprattutto del lavoro di Antonio che uniti ci ha portati ad ottenere la

Presidenza della Consulta Provinciale di Caserta, lavoreremo sodo insieme a tutta la squadra di rappresentanti SBAM e non, per creare una vera rete ed una vera squadra di studenti che amano la scuola e che davvero vogliono migliorarla.
Includere tutti e non escludere nessuno, contro tutte le barriere ideologiche ma soprattutto contro chi istiga allo scontro e non al confronto.

Grazie a tutta la squadra di rappresentanti e soprattutto Complimenti Antonio!

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:602 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:569 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1042 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next