Martedì, 19 novembre presso l'istituto ''ITIS F. GIORDANO'' di Caserta si è svolta la prima assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Caserta.

Durante l'assemblea si è proceduto all'elezione diretta del presidente della CPS, che ha visto candidato Antonio Schiavone, di anni 19 rappresentante del ''Liceo Statale L. Garofano''.

Un nome appoggiato da una coalizione formata da Libertà Studentesca, Sbam e dalla collaborazione della community "Il maturando in crisi".

Dopo un primo ballottaggio, alla fine è stato eletto dall'assemblea Presidente della consulta.

Raffaele Normanno, Presidente di Libertà Studentesca, e Francesco Melito, ex presidente della Consulta Provinciale degli Studenti e coordinatore di Libertà Studentesca, affermano: ''Innanzitutto ringraziamo la collaborazione di SBAM ed #IlMaturandoinCrisi, siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto. Non sarà sicuramente un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per Antonio e per tutti gli studenti della provincia di Caserta.''

Filippo Maturi, Coordinatore Regionale SBAM, dichiara: “Il risultato di oggi è chiaro, gli studenti hanno voglia di lavorare sul serio per cambiare la scuola, gli studenti vogliono lottare contro le barriere ed i pregiudizi.

Sono orgogliosissimo del nostro lavoro ma soprattutto del lavoro di Antonio che uniti ci ha portati ad ottenere la

Presidenza della Consulta Provinciale di Caserta, lavoreremo sodo insieme a tutta la squadra di rappresentanti SBAM e non, per creare una vera rete ed una vera squadra di studenti che amano la scuola e che davvero vogliono migliorarla.

Includere tutti e non escludere nessuno, contro tutte le barriere ideologiche ma soprattutto contro chi istiga allo scontro e non al confronto.

Grazie a tutta la squadra di rappresentanti e soprattutto Complimenti Antonio!