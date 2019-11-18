08:09:14 CASAPESENNA. All'ottava edizione di Startup Weekend Bari, con 80 partecipanti e 30 idee presentate ne sono state selezionate 10. I team partecipanti avevano solo 56 ore per trasformare una semplice idea in startup.

Il Social Media Manager Domenico Napoletano, insieme al CEO Marco Sportelli e gli ingegneri informatici Vittoria, Giuseppe Elicio, Francesco Paolo e Davide Gilè ha fondato “DRESS APP-il tuo armadio virtuale”.

L’idea ritenuta estremamente innovativa è arrivata seconda al Pitch Day dell’evento permettendo alla futura StartUp di ricevere svariati premi, come quello di essere incubata all’Impact Hub di Bari, avere un accesso diretto senza selezione per partecipare allo “StartUp Challenge Camp” che si terrà a Gennaio, 20.000 euro di sconti su servizi per StartUp offerto da Startup Geeks e 3 mesi di Mentorship.