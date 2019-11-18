Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

08:09:14 CASAPESENNA. All'ottava edizione di Startup Weekend Bari, con 80 partecipanti e 30 idee presentate ne sono state selezionate 10. I team partecipanti avevano solo 56 ore per trasformare una semplice idea in startup. 

Il Social Media Manager Domenico Napoletano, insieme al CEO Marco Sportelli e gli ingegneri informatici Vittoria, Giuseppe Elicio, Francesco Paolo e Davide Gilè ha fondato “DRESS APP-il tuo armadio virtuale”. 

L’idea ritenuta estremamente innovativa è arrivata seconda al Pitch Day dell’evento permettendo alla futura StartUp di ricevere svariati premi, come quello di essere incubata all’Impact Hub di Bari, avere un accesso diretto senza selezione per partecipare allo “StartUp Challenge Camp” che si terrà a Gennaio, 20.000 euro di sconti su servizi per StartUp offerto da Startup Geeks e 3 mesi di Mentorship. 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:590 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:552 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1030 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next