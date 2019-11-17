21:17:09 MARCIANISE. Venerdì 15 novembre, in occasione della sesta edizione del progetto “Libriamoci 2019” è stata organizzata una giornata di lettura nella biblioteca dell’istituto tecnico “Ferraris”.

All’incontro ha partecipato il Prof. Domenico Rosato nel ruolo di lettore.

I docenti del dipartimento umanistico, prof.sse Abbate, D’Alessio, Iannotta, Sparaco, Raucci, Molinaro e Salanti, hanno accompagnato gli allievi nella lettura del testo di Henry David Thoreau “Vita nel bosco”, un semplice diario che all’esperienza intima unisce la descrizione della vita quotidiana.

Attraverso la lettura libera ad alta voce di brani tratti dal libro scelto, gli allievi hanno avuto l’opportunità di vivere momenti di crescita personale e di riflessione su tematiche che hanno spaziato dall’economia alla politica, alla mitologia, alla solitudine, all’amicizia, alla salvaguardia dell’ambiente.

Gli alunni di un istituto tecnico hanno riscoperto la straordinaria bellezza e l’eccezionale potenza dei libri.

Questa esperienza ha dimostrato che anche una mente pragmatica può abbandonarsi all’immaginazione ed essere rapita dalla magia di un testo letterario perché “la macchina tecnologicamente più efficiente che l’uomo abbia mai inventato è il libro”.