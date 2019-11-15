15:42:57 Il giornalista casertano Mario De Michele, direttore di Campanianotizie.com, ha denunciato ai carabinieri di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco a Gricignano d'Aversa; ignoti hanno sparato contro di lui dieci proiettili ad altezza d'uomo, sei dei quali hanno centrato la sua macchina.

«Si tratta di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale», scrivono in una nota i vertici di Fnsi, Sugc e il presidente dell'Unci Campania, Sandro Ruotolo.

E’ il secondo episodio in pochi giorni che colpisce il collega De Michele.

Già lunedì sera, il giornalista è stato avvicinato a Sant’Arpino, si è visto sfasciare l’auto ed è stato pestato da due balordi in sella ad uno scuter che gli hanno intimato di lasciar stare «il campo sportivo di Succivo».

Solidarietà anche da parte del presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

«Hanno sparato per uccidere e fortunatamente non ci sono riusciti – ha dichiarato il presidente - Mario De Michele, direttore di Campania Notizie è scampato ad un agguato in piena regola.

Ieri sera, nel casertano, due persone si sono affiancate alla sua auto mentre lui era a bordo ed hanno esploso svariati colpi di pistola molti dei quali hanno centrato la vettura.

Nei giorni scorsi aveva denunciato aggressioni ed intimidazioni.

Si tratta di un pericoloso salto di qualità nelle aggressioni contro i giornalisti.

De Michele da tempo si occupa delle infiltrazioni camorristiche nell’area del casertano.

Chiediamo alle autorità competenti l’immediata protezione per il collega».

All’amico Mario De Michele, la solidarietà di tutta la redazione di CasertaFocus e del direttore Francesco Marino.

Forza Mario!

Non sei solo.

La senatrice Moronese ha espresso la sua solidarietà al giornalista vittima dell'agguato avvenuto ieri ed ha fatto pubblicamente appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinchè solleciti la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che era già stato richiesto con un'interpellanza urgente depositata al Senato lo scorso 17 ottobre.

Il direttore di Campanianotizie.com vittima di un agguato a Gricignano di Aversa, sei colpi contro la sua autovettura: “Non nascondo la preoccupazione, ringrazio le forze dell’ordine”. Borrelli e Simioli: “Massima solidarietà. I nostri territori continuano ad essere permeati dalla criminalità, l’attività dei giornalisti è impagabile”



“Ero in auto, dei malviventi da un’altra vettura hanno aperto il fuoco. Episodi del genere non dovrebbero accadere ma vado avanti. Non nascondo preoccupazione e paura, voglio esprimere un ringraziamento ai carabinieri e alla polizia che stanno conducendo le indagini”.

Ai microfoni de “La Radiazza” su Radio Marte il direttore di Campanianotizie.com, Mario De Michele, ha commentato l’agguato di cui è stato vittima a Gricignano di Aversa dove ignoti hanno esploso dieci proiettili contro la sua automobile, colpendola sei volte. “

Massima solidarietà nei confronti di De Michele – affermano il consigliere regionale dei Verdi e il conduttore de “La Radiazza” Gianni Simioli –, auspichiamo che le forze dell’ordine riescano quanto prima a risalire all’identità dei responsabili di questo atto ingiustificabile.

Purtroppo i nostri territori continuano ad essere fortemente permeati dalla criminalità, che non vede di buon occhio l’impagabile attività di inchiesta dei giornalisti che, ogni giorno, subordinano la loro stessa incolumità alla professionalità e al senso del dovere.

A Mario Di Michele diciamo di non mollare e di proseguire sul solco che ha tracciato in questi anni con la sua testata online. Questi metodi non servono ad altro che a certificare la bontà del lavoro di chi si impegna per informare i cittadini dei fenomeni delinquenziali che caratterizzano i nostri comprensori”.

Sinistra Italiana Caserta:"Vicini a Mario De Michele senza se e senza ma"

L'intimidazione subita dal giornalista Mario De Michele raggiunto nella giornata di ieri a Gricignano d'Aversa da diversi colpi d'arma da fuoco sono un fatto gravissimo che denunciamo con fermezza e preoccupazione.

Già nel primo pomeriggio, il segretario nazionale di Sinistra Italiana, on. Nicola Fratoianni è intervenuto sulla vicenda,richiamando l'attenzione del Ministero dell'Interno.

A Mario che conosciamo da anni come professionista serio e coraggioso va la nostra più profonda vicinanza!

"Non un passo indietro nei confronti della criminalità organizzata!"

Occorre pur tuttavia che la parte sana della politica,delle istituzioni e della società civile casertane si mobilitino con atti concreti contro la camorra, autentico cancro della nostra terra.

Antonio Dell'Aquila

Segretario provinciale Sinistra Italiana Caserta

D'Amelio: solidarietà a De Michele, ora alzare la guardia

"Esprimo la mia più forte solidarietà e vicinanza al Direttore di Campania Notizie, Mario De Michele, per l'agguato subito oggi dopo le aggressioni dei giorni scorsi".

Così dichiara la Presidente del Consiglio, Rosetta D'Amelio.

"Conosco De Michele e la sua tenacia ad andare avanti e a non fermarsi - continua D'Amelio - Sono certa che le istituzioni individueranno al più presto i responsabili e garantiranno la massima protezione a De Michele, così come a tutti quei cronisti esposti quotidianamente a cui non può essere negato il diritto di informare e di fare inchiesta.

Ora è il momento di alzare ancora di più la guardia - conclude la Presidente del Consiglio - perché sostenere il lavoro difficile, sul campo, dei giornalisti significa difendere la nostra democrazia".

GIORNALISTI, A. CESARO (FI): VICINANZA A DE MICHELE, PERSEGUIRE AGGRESSIONE COL MASSIMO IMPEGNO

“L’aggressione armata nei confronti del giornalista Mario #DeMichele è un fatto grave che va condannato e perseguito col massimo impegno. A lui la mia più totale vicinanza. #ortadiatella #maiabbassarelaguardia #15novembre”. Lo scrive su Twitter il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

Agguato a giornalista: Zinzi, atto gravissimo

"Un atto gravissimo ed ingiustificabile: la mia solidarietà al giornalista Mario De Michele". Così il consigliere regionale Giampiero Zinzi sull’agguato denunciato dal giornalista casertano.

"Confido che le forze dell`ordine possano risalire rapidamente ai responsabili e al movente di questi continui episodi di violenza nei confronti di De Michele", aggiunge Zinzi.

Ennesimo attentato contro Mario De Michele

In una escalation di violenza che fa paura, l’altra sera è stato assalito con un AGGUATO A COLPI DI PISTOLA il giornalista MARIO DE MICHELE , che per fortuna è rimasto illeso.

Stavolta gli attentatori VOLEVANO UCCIDERE (come è stato scritto nel comunicato dell’Ordine). Siamo di fronte ad un ennesimo PERICOLOSO SALTO NELLE AGGRESSIONI ALLA stampa, in questo caso nei confronti di un giornalista sempre in prima linea nella lotta per affermare la legalità democratica in una terra che rimane difficile.

Nei giorni scorsi (ma anche in altre occasioni nel passato) egli aveva denunciato aggressioni ed intimidazioni. Ci troviamo di fronte all’ennesimo episodio di un pericoloso salto di qualità nelle aggressioni violente contro i giornalisti.

De Michele da tempo si occupa delle infiltrazioni camorristiche nell’area del casertano e del napoletano. Per questo chiediamo alle autorità competenti l’immediata protezione per il collega, per garantire la sua incolumità e per fare in modo che possa continuare a svolgere una funzione fondamentale per la democrazia, per la libertà di stampa e di opinione in una società civile.

Nello stesso tempo chiamiamo alla mobilitazione tutto il mondo della cultura e del terzo settore per organizzare una manifestazione a sostegno di Mario e di tutti i giornalisti che si battono quotidianamente per garantire e tutelare i diritti fondamentali a base della nostra costituzione. Come abbiamo fatto in altre occasioni saremo vicini a chi lotta in prima fila.

Come Piazze del Sapere proponiamo alle altre associazioni della rete di dedicare una prossima sessione straordinaria degli Stati Generali della Cultura al tema della legalità democratica e libertà di informazione.

SOLIDARIETA' AL GIORNALISTA DE MICHELE E ALLA REDAZIONE DI CAMPANIA NOTIZIE

Il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino, ha inviato al giornalista Mario De Michele, alla redazione di Campania Notizie e al Presidente dell’Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli il seguente messaggio:

«Piena solidarietà al giornalista Mario De Michele, direttore di Campania Notizie, scampato ad un agguato portato avanti da una mano delinquenziale, rimasta tuttora ignota.



Siamo di fronte a un pericoloso salto di qualità nelle aggressioni contro i rappresentanti della stampa che lavorano in contesti difficili della nostra regione. Per questo motivo, oltre a manifestare l’affettuosa vicinanza di Anci Campania, e mia personale, al giornalista, chiediamo alle autorità competenti di fare immediata piena luce sull’inquietante episodio».