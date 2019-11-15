14:06:31 Ieri sera la Giunta comunale ha deliberato il nuovo piano delle assunzioni. Saranno avviati concorsi pubblici per reclutare ben 9 dipendenti che, aggiunti ai 2 concorsi già in atto, ci consentiranno di assumere ben 11 nuove figure.

Una azione del genere non si era mai vista fino ad ora.

Mai così tante assunzioni in un solo momento.

Stiamo vivendo una situazione drammatica, poiché a seguito dei pensionamenti ordinari e della c.d. “quota 100”, l’organico ‪al 01.01.2020 sarà di 14 unità, mentre ‪al 01.04.2020 sarà di 12 unità.

Per questo abbiamo messo in campo una azione così importante.

Nel dettaglio dovremmo assumere un responsabile dell’area Affari Generali, un assistente sociale, un ragioniere, due geometri, 3 impiegati amministrativi, un vigile urbano.

Questi 9 concorsi pubblici, da bandire, si aggiungono ai due concorsi, per vigili urbani, già in atto: uno gestito direttamente dal comune ed un altro mediante il Piano Lavoro attuato dalla Regione Campania.

Stiamo lavorando, ed a breve ne daremo notizie, ad un bando per assegnare borse lavoro ai disoccupati del nostro paese.

Mentre le opposizioni chiedono le dimissioni del Sindaco, le forze di maggioranza, Partito Democratico, PSI, Primavera Cesana, sono al lavoro per il bene del paese, senza fare demagogia o proposte sterili.