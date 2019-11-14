22:17:21 Importanti novità per quello che riguarda l’organizzazione della macchina comunale a Marcianise.
Il commissario Michele Lastella, infatti ha adottato significativi provvedimenti legati alla presenza dei dirigenti.
Il primo è legato ad un ritorno, se si vuole anche clamoroso, e, cioé quello dello storico dirigente Angelo Laviscio.
Dopo aver ottenuto ad aprile scorso un incarico a Maddaloni ed essersi messo in aspettativa a Marcianise, ora torna in città a scavalco con un incarico di nove ore per esplicita richiesta del commissario prefettizio.
Con la stessa formula, dal Comune di Casal di Principe, arriva l’ingegner Vincenzo Cenname che supporterà per 9 ore settimanali, il dirigente del Comune di Marcianise Fulvio Tartaglione nella gestione della difficile delega dell’ambiente.
Stante l’assenza del segretario generale, il prefetto Lastella ha, poi, promosso sul campo il vicesegretario Donatella Fuccia che, a seguito di una modifica al regolamento comunale, assume tutte le funzioni del segretario sino alla nomina dello stesso.
Tale modifica, comunque, non comporterà alcuna miglioria economia alla Fuccia.