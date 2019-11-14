20:28:39 Consiglio comunale dei ragazzi, domani mattina incontro in sala consiliare a Palazzo Castropignano.
Il sindaco junior Vittorio Attanasio assieme alla sua squadra di amministratori sarà in Municipio per toccare con mano i luoghi della politica dei grandi.
Fanno parte del consiglio dei ragazzi:
Alisya Angotti
Ciro Arena
Riccardo Bisogno
Christian Colacino
Antonio De Lucia
Daniele Di Nuzzo
Marco Dubbioso
Simona Falardo
Ilaria Fusaro
Rosaria Karol Giannini
Antonia Giordano
Teresa Mascolo
Carla Minichiello
Fabiana Montuori
Angela Pascarella
Corrado Pasquariello
Giorgia Riello
Antonia Ronza
Antonio Scalera
Gabriele Sforza
Bruno jr Sgueglia
Marco Simoni
Daniele Tallarino
Chiara Visconti
I rappresentanti dei ragazzi sono stati eletti nelle scuole della città.
Si tratta, sicuramente, di un’esperienza positiva per i giovanissimi di Caserta che, con il consiglio comunale junior, potranno toccare con mano cosa significa la rappresentanza.
Il consiglio comunale dei Ragazzi può proporre delle iniziative e dare dei giudizi sui problemi che riguardano la gestione della città, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola ma anche lo sport e gli spettacoli culturali.