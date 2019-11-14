Banner-MutuaBccSpettacolo
20:28:39 Consiglio comunale dei ragazzi, domani mattina incontro in sala consiliare a Palazzo Castropignano.

Il sindaco junior Vittorio Attanasio assieme alla sua squadra di amministratori sarà in Municipio per toccare con mano i luoghi della politica dei grandi.

Fanno parte del consiglio dei ragazzi:

Alisya Angotti

Ciro Arena

Riccardo Bisogno

Christian Colacino

Antonio De Lucia

Daniele Di Nuzzo

Marco Dubbioso

Simona Falardo

Ilaria Fusaro

Rosaria Karol Giannini

Antonia Giordano

Teresa Mascolo

Carla Minichiello

Fabiana Montuori

Angela Pascarella

Corrado Pasquariello

Giorgia Riello

Antonia Ronza

Antonio Scalera

Gabriele Sforza

Bruno jr Sgueglia

Marco Simoni

Daniele Tallarino

Chiara Visconti

I rappresentanti dei ragazzi sono stati eletti nelle scuole della città.

Si tratta, sicuramente, di un’esperienza positiva per i giovanissimi di Caserta che, con il consiglio comunale junior, potranno toccare con mano cosa significa la rappresentanza.

Il consiglio comunale dei Ragazzi può proporre delle iniziative e dare dei giudizi sui problemi che riguardano la gestione della città, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola ma anche lo sport e gli spettacoli culturali.

 

 

