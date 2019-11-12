20:18:38 CASERTA. E’ stato pubblicato l’elenco delle scuole che hanno ottenuto il finanziamento da parte della Regione Campania per il progetto Scuola Viva.
La Regione Campania intende con tale iniziativa promuovere la valorizzazione e l’ottimizzazione delle esperienze realizzate durante le annualità precedenti, orientate all’attuazione di interventi mirati a rafforzare la comunità locale attraverso percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini.
La quarta annualità del Programma “Scuola Viva” prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado della Regione Campania, già finanziati ed attuatori di progetti in almeno una delle precedenti annualità, compresi quelli disaggregati per effetto del dimensionamento scolastico, ed intende, nel rispetto degli obiettivi alla base del programma, dare continuità all’implementazione di percorsi di rafforzamento dell’offerta scolastica e delle reti permanenti, capaci di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusività per contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica.
Ecco l’elenco degli istituti della Campania che ha ottenuto un contributo di 55mila euro, in grassetto le scuole casertane:
SCUOLA VIVA IV - PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
ISTITUTO PROPONENTE COMUNE PR IMPORTO
1 IC V. Criscuoli SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV 55.000,00
2 DD 3° Circolo AVERSA CE 55.000,00
3 ITIS Leonardo Da Vinci Napoli NA 55.000,00
4 ISIS Isabella d'Este Caracciolo Napoli NA 55.000,00
10 IC Giovanni XXIII SANTA MARIA A VICO CE 55.000,00
11 SSPG Carlo Poerio Napoli NA 55.000,00
12 IC 35° Scudillo Salvemini Napoli NA 55.000,00
15 IC GIORDANO CERCOLA NA 55.000,00
17 IIS MARCO POLLIONE VITRUVIO CASTELLAMMARE DI STABIA NA 55.000,00
18 IC Volino Croce Arcoleo Napoli NA 55.000,00
22 I.C. EUROPA UNITA AFRAGOLA NA 55.000,00
23 IC Rita Levi Montalcini Salerno SA 55.000,00
27 ITI G.B.B. Lucarelli BENEVENTO BN 55.000,00
29 I.C. “CASTALDO 2 -NOSENGO” AFRAGOLA NA 55.000,00
31 IC Gerardo Sasso Amalfi SA 55.000,00
33 IC Cariteo Italico Napoli NA 55.000,00
38 LICEO CLASSICO DIAZ OTTAVIANO NA 55.000,00
43 IC Don Giustino Russolillo Napoli NA 55.000,00
44 IC2 PANZINI CASTELLAMMARE DI STABIA NA 55.000,00
45 IC San Domenico Savio Sicignano degli Alburni SA 55.000,00
46 IISS F. De Sanctis SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV 55.000,00
55 IC Cava D.T. San Nicola (ex DD 3° Circolo) Cava de' Tirreni SA 55.000,00
56 ITG Della Porta - Porzio Napoli NA 55.000,00
57 LICEO STATALE “G. DE CHIRICO” TORRE ANNUNZIATA NA 55.000,00
61 IC P.S. Mancini ARIANO IRPINO AV 55.000,00
62 IIS Archimede Napoli NA 55.000,00
63 IC 43° Tasso - San Gaetano Napoli NA 55.000,00
64 IC 80° Berlinguer Napoli NA 55.000,00
65 IC Vanvitelli CASERTA CE 55.000,00
66 ISIS EUROPA POMIGLIANO D'ARCO NA 55.000,00
67 IO Formicola – Liberi – Pontelatone FORMICOLA CE 55.000,00
68 IC 47° Sarria Monti Napoli NA 55.000,00
71 ITE Caruso Napoli NA 55.000,00
72 IC Vitulano VITULANO BN 55.000,00
74 IC Sant'Alfonso dé Liguori Pagani SA 55.000,00
76 DD 2° Circolo AVELLINO AV 55.000,00
77 L Sannazaro Napoli NA 55.000,00
78 IT E. MATTEI CASAMICCIOLA TERME NA 55.000,00
80 DD 1° circolo Mercato San Severino SA 55.000,00
81 I.I.S. - DON GEREMIA PISCOPO ARZANO NA 55.000,00
83 IC L.Vanvitelli AIROLA BN 55.000,00
84 I.S.I.S. TASSINARI POZZUOLI NA 55.000,00
87 L Genovesi Napoli NA 55.000,00
88 IC Lanzara Castel San Giorgio SA 55.000,00
89 LCS E. TORRICELLI SOMMA VESUVIANA NA 55.000,00
90 IC Aiello del Sabato AIELLO DEL SABATO AV 55.000,00
94 IIS FRANCESCO SAVERIO NITTI PORTICI NA 55.000,00
95 IC G.Gaglione CAPODRISE CE 55.000,00
96 I.C. S.QUASIMODO CRISPANO NA 55.000,00
97 IC 5 ARTIACO POZZUOLI NA 55.000,00
98 IC G. Rossi Vairo Agropoli SA 55.000,00
100 IC Baracca V. Emanuele II Napoli NA 54.953,46
101 IIS Carafa-Giustiniani CERRETO SANNITA BN 55.000,00
102 LS GIORDANO BRUNO ARZANO NA 55.000,00
105 IIS Sabatini Menna Salerno SA 55.000,00
108 IS Paolo Colosimo Napoli NA 55.000,00
109 Direzione Didattica Statale 2° CIRCOLO “G. FALCONE” MELITO DI NAPOLI NA 55.000,00
110 S. ANTIMO 4 PESTALOZZI SANT'ANTIMO NA 55.000,00
111 DIREZIONE DIDATTICA 2 SIANI MUGNANO DI NAPOLI NA 55.000,00
112 IC F.De Sanctis CAPOSELE AV 55.000,00
113 IC SAN ROCCO MARANO DI NAPOLI NA 55.000,00
116 IIS Perito Levi Eboli SA 55.000,00
119 CPIA Salerno Salerno SA 55.000,00
120 IC S. Falco Scafati SA 55.000,00
123 IC Buccino Buccino SA 55.000,00
124 LICEO GANDHI CASORIA NA 55.000,00
126 IC Sabatino Minucci Napoli NA 55.000,00
127 IIS Grottaminarda GROTTAMINARDA AV 55.000,00
128 IC Ilaria Alpi MONTESARCHIO BN 55.000,00
130 IC 3 DON PEPPE DIANA PORTICI NA 55.000,00
131 IC 41° Console Napoli NA 55.000,00
132 I CIRCOLO CAPRARO PROCIDA NA 55.000,00
133 IIS Sacco Sant'Arsenio SA 55.000,00
134 IPSSART Teano TEANO CE 55.000,00
135 IC Colle Sannita COLLE SANNITA BN 55.000,00
136 IC 88° E. De Filippo Napoli NA 55.000,00
142 IIS E.Fermi MONTESARCHIO BN 55.000,00
144 IS M.ROSSI DORIA MARIGLIANO NA 55.000,00
145 LCS Vittorio Emanuele II – G. Garibaldi (ex LC Vittorio Emanuele II) Napoli NA 55.000,00
147 IC G. Barra Salerno SA 55.000,00
148 SSPG T. Tasso Salerno SA 55.000,00
149 ISIS Baronissi Baronissi SA 55.000,00
151 DD 5° circolo Eugenio Montale Napoli NA 55.000,00
152 IC San Marco dei Cavoti SAN MARCO DE' CAVOTI BN 55.000,00
153 IC 4 PERGOLESI POZZUOLI NA 55.000,00
154 IC 3 DORSO SAN GIORGIO A CREMANO NA 55.000,00
155 DD 2° circolo Mercato San Severino SA 55.000,00
156 IC Don Smaldone Angri SA 55.000,00
158 IC Carlo del Balzo (ex Don Milani) SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV 55.000,00
160 ISIS AXEL MUNTHE ANACAPRI NA 55.000,00
161 L S URBANI SAN GIORGIO A CREMANO NA 55.000,00
164 I C 2° RUSSO PALMA CAMPANIA NA 55.000,00
167 ISIS SERENI AFRAGOLA NA 55.000,00
169 LC DURANTE FRATTAMAGGIORE NA 55.000,00
170 SM AMENDOLA DE AMICIS SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 55.000,00
172 SSPG D'Ovidio - Nicolardi Napoli NA 55.000,00
173 DD I MARCONI AFRAGOLA NA 55.000,00
174 IC San Marcellino SAN MARCELLINO CE 55.000,00
175 IC J.F. Kennedy CUSANO MUTRI BN 54.500,00
176 ISIS SAVIANO MARIGLIANO SAVIANO NA 55.000,00
177 CPIA Caserta CASERTA CE 55.000,00
180 IC 83° Porchiano Bordiga Napoli NA 55.000,00
183 IC Bellizzi Bellizzi SA 55.000,00
184 IC COZZOLINO-D'AVINO SAN GENNARO VESUVIANO NA 55.000,00
187 ISIS G. Fortunato Napoli NA 55.000,00
189 IPSEOA Cavalcanti Napoli NA 55.000,00
190 LC DE BOTTIS TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
191 DD I CIRCOLO RIONE PRINCIPE QUALIANO NA 55.000,00
192 IPSAR Gioacchino Rossini Napoli NA 52.500,00
193 IC Nazareth - Musto Napoli NA 55.000,00
194 ISISS P.S. Lener MARCIANISE CE 55.000,00
195 IT Giordani Striano Napoli NA 55.000,00
197 IC Rocco Cav. Cinquegrana SANT'ARPINO CE 55.000,00
200 IC 91° Minniti Napoli NA 55.000,00
201 IC "S.M. MILANI" CAIVANO NA 55.000,00
202 SSPG ILLUMINATO CIRINO MUGNANO DI NAPOLI NA 55.000,00
203 IIS A. TILGHER ERCOLANO NA 55.000,00
204 IC Bracigliano Bracigliano SA 55.000,00
206 IC Fiorelli Napoli NA 55.000,00
207 ISIS COLOMBO TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
208 IC G. Ungaretti TEVEROLA CE 55.000,00
211 ICS 29° Miraglia Sogliano Napoli NA 55.000,00
212 IC RAGAZZI D'EUROPA CASALNUOVO DI NAPOLI NA 55.000,00
213 ICS DD 1° Cavour MARCIANISE CE 55.000,00
214 IC Giovanni Paolo II Salerno SA 55.000,00
216 LS Rescigno Roccapiemonte SA 55.000,00
218 S.M.S. "G. CAPORALE" ACERRA NA 55.000,00
219 IC 58° J.F. Kennedy Napoli NA 55.000,00
221 IC Madre Russo - Solimena (ex SSPG SOLIMENA) Napoli NA 55.000,00
222 ISISS Taddeo da Sessa SESSA AURUNCA CE 55.000,00
225 DD 55° M. De Vito Piscicelli Napoli NA 55.000,00
231 IC Nocera Inferiore (ex 3° CIRCOLO) Nocera Inferiore SA 55.000,00
233 LS LING Medi Battipaglia SA 55.000,00
242 LS Don C. La Mura Angri SA 55.000,00
244 IC 2 DE AMICIS - DIAZ POZZUOLI NA 55.000,00
246 DD 38° circolo G. Quarati Napoli NA 55.000,00
248 IISS ITN Duca degli Abruzzi Napoli NA 55.000,00
249 IIS Vittorio Veneto Napoli NA 55.000,00
250 DD 54° Circolo Scherillo Napoli NA 55.000,00
254 LICEO SCIENTIFICO E SEGRE MARANO DI NAPOLI NA 55.000,00
256 IIS Cuomo Milone Nocera Inferiore SA 55.000,00
259 IC G. Palatucci MONTELLA AV 55.000,00
263 LS Galileo Galilei PIEDIMONTE MATESE CE 55.000,00
264 ISIS Vincenzo Corrado CASTEL VOLTURNO CE 55.000,00
268 IPSIA MICHELE NIGLIO FRATTAMAGGIORE NA 55.000,00
271 IC Lucilio SESSA AURUNCA CE 55.000,00
274 IC De Blasio GUARDIA SANFRAMONDI BN 55.000,00
279 L.C..S. PLINIO SENIORE CASTELLAMMARE DI STABIA NA 55.000,00
281 D.D.S. BARANO D'ISCHIA BARANO D'ISCHIA NA 54.900,00
282 I. C. S. ANTIMO 2 - G. LEOPARDI SANT'ANTIMO NA 55.000,00
284 SS 1 Grado Dante Alighieri CASERTA CE 55.000,00
286 IIS Vico – De Vivo Agropoli SA 55.000,00
290 IC D'AOSTA OTTAVIANO NA 55.000,00
291 SSPG Belvedere Napoli NA 55.000,00
292 1° C.D. "ENRICO FERMI” FRATTAMAGGIORE NA 55.000,00
298 L G.B. Vico Napoli NA 55.000,00
300 I.C. 2° DE GASPERI CAIVANO NA 55.000,00
301 LS Rummo BENEVENTO BN 55.000,00
302 IC Contursi Terme Contursi Terme SA 55.000,00
305 IIS Fermi Sarno SA 55.000,00
306 IC CORTESE CASORIA NA 55.000,00
307 ISS Romanò Napoli NA 55.000,00
308 SSPG FUCINI RONCALLI GRAGNANO NA 55.000,00
309 IC Serino SERINO AV 55.000,00
311 IC Roccamonfina Galluccio ROCCAMONFINA CE 55.000,00
312 ISIS MENNELLA CASAMICCIOLA TERME NA 55.000,00
313 IC De Amicis - Masi ATRIPALDA AV 55.000,00
314 LICEO Regina Margherita Salerno SA 55.000,00
316 ISIS DE CARLO GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 55.000,00
317 ISIS Antonio Serra Napoli NA 55.000,00
318 IC DI GIACOMO -DE NICOLA AGEROLA NA 55.000,00
323 IC 3° RODARI ANNECCHINO POZZUOLI NA 55.000,00
325 IC 20° Villa Fleurent Napoli NA 55.000,00
329 IC I° CANGEMI BOSCOREALE NA 55.000,00
330 IC San Tommaso D'Aquino Salerno SA 55.000,00
331 I CIRCOLO DIDATTICO SIANI MARIGLIANO NA 55.000,00
334 IO Piaggine Piaggine SA 55.000,00
337 ITE A. Gallo AVERSA CE 55.000,00
338 LS Francesco Sbordone Napoli NA 55.000,00
339 DD 39° Leopardi Napoli NA 55.000,00
342 ISIS DEGNI TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
343 IIS Telesi@ TELESE TERME BN 55.000,00
345 IC Calcedonia Salerno SA 55.000,00
346 IC Ripa Eboli SA 55.000,00
347 IC Montecorvino Rovella-Macchia Montecorvino Rovella SA 55.000,00
348 IC A. Mazzarella CERRETO SANNITA BN 55.000,00
349 IC 51° Oriani Guarino Napoli NA 55.000,00
352 IC Cuoco-Schipa Napoli NA 55.000,00
354 ISIS E. De Nicola Napoli NA 55.000,00
362 SSPG Pirandello Svevo Napoli NA 55.000,00
367 IC R.Viviani SAN MARCO EVANGELISTA CE 55.000,00
373 IPSSEOA Pittoni Pagani SA 55.000,00
375 IC 2° MASSAIA SAN GIORGIO A CREMANO NA 55.000,00
376 IC 53° Gigante Neghelli Napoli NA 55.000,00
377 IC Adelaide Ristori Napoli NA 55.000,00
380 IC AMANZIO RANUCCI ALFIERI MARANO DI NAPOLI NA 55.000,00
382 IC DON MILANI TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
385 IC A.Moro SAN FELICE A CANCELLO CE 55.000,00
386 IC 49° Toti Borsi Giurleo Napoli NA 55.000,00
392 IC 3°PARCO VERDE CAIVANO CAIVANO NA 55.000,00
394 IC BENEVENTANO OTTAVIANO NA 55.000,00
395 ISISS Mattei CASERTA CE 55.000,00
397 IIS S.Caterina da Siena - Amendola Salerno SA 55.000,00
398 IC G. Pascoli Colliano SA 55.000,00
399 DD 2° circolo Sarno SA 55.000,00
401 I° CIRCOLO DE CURTIS CASALNUOVO DI NAPOLI NA 55.000,00
402 IC 82° S.M. D'Acquisto Napoli NA 55.000,00
405 I.C. NOVIO ATELLANO FRATTAMINORE NA 55.000,00
406 SCUOLA MEDIA STATALE G. PASCOLI TORRE ANNUNZIATA NA 55.000,00
408 ISIS Giovanni XXIII Salerno SA 55.000,00
411 ISIS De Sanctis - D'Agostino AVELLINO AV 55.000,00
412 IIS M. T. Cicerone Sala Consilina SA 55.000,00
414 DD 6° Circolo Medaglie d'Oro Salerno SA 55.000,00
419 I.C. M. POLO - GALILEI CARDITO NA 55.000,00
420 IC DARMON MARANO DI NAPOLI NA 55.000,00
421 I.C. NICOLA SASSO TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
423 I.C. "D'ANGIO'- VIA VESUVIO" TRECASE NA 55.000,00
425 L.S.S. ERNESTO PASCAL POMPEI NA 55.000,00
428 IC Maddaloni 1 Villaggio MADDALONI CE 55.000,00
429 IC Michelangelo Augusto Napoli NA 55.000,00
430 IC Russo Montale Napoli NA 55.000,00
433 ISISS Piedimonte Matese PIEDIMONTE MATESE CE 55.000,00
436 IC Alberto Manzi CALITRI AV 55.000,00
437 CPIA Napoli Città 2 Napoli NA 55.000,00
442 IPSAR Piranesi Capaccio SA 55.000,00
443 ISIS LEONE – NOBILE NOLA NA 55.000,00
444 I.C. PLINIO IL VECCHIO - GRAMSCI BACOLI NA 55.000,00
446 IC 5 MAIURI ERCOLANO NA 55.000,00
449 IC 31° Paolo Borsellino Napoli NA 55.000,00
451 I.C. 2° SAURO - MORELLI TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
454 IC Radice Sanzio Ammaturo Napoli NA 55.000,00
456 IIS NINO BIXIO PIANO DI SORRENTO NA 55.000,00
459 IC Benedetto Croce (Ex IC Padre Pio) FLUMERI AV 55.000,00
461 IC R. Bonghi Napoli NA 55.000,00
467 DDS 2° CIRCOLO ACERRA ACERRA NA 55.000,00
468 SALVATORE DI GIACOMO – SANTA CHIARA QUALIANO NA 55.000,00
471 IC Santa Marina Policastro Santa marina SA 55.000,00
474 LS Leon Battista Alberti Napoli NA 55.000,00
476 IPSAR V. TELESE ISCHIA NA 55.000,00
477 ITS Buonarroti CASERTA CE 55.000,00
479 IIS A.Lombardi AIROLA BN 55.000,00
481 ICAS S.Solimene SPARANISE CE 55.000,00
482 SS 1° Grado Gallozzi SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 55.000,00
486 I.C. G. ROSSINI VISCIANO NA 55.000,00
487 IAC Croce VITULAZIO CE 55.000,00
488 L Quercia MARCIANISE CE 55.000,00
489 IC Abate F. Galiani MONTORO AV 55.000,00
491 IC Collecini Giovanni XXIII CASERTA CE 55.000,00
497 IC Moro Napoli NA 55.000,00
498 L Jommelli AVERSA CE 55.000,00
502 IIS V. Emanuele Napoli NA 55.000,00
503 DD Don Milani Giffoni Valle Piana SA 55.000,00
506 L Don Gnocchi MADDALONI CE 55.000,00
507 PROFAGRI Salerno SA 55.000,00
508 IIS Filangieri Cava de' Tirreni SA 55.000,00
511 IC DON MILANI GRAGNANO NA 55.000,00
514 I CIRCOLO DI SAVIANO SAVIANO NA 55.000,00
515 IC ITALO CALVINO VILLARICCA NA 55.000,00
516 ITIS A. Volta Napoli NA 55.000,00
519 IC Teggiano Teggiano SA 55.000,00
520 IC Don Diana CASAL DI PRINCIPE CE 55.000,00
528 DD 69° Napoli Napoli NA 55.000,00
529 IS MOSCATI SANT'ANTIMO NA 55.000,00
532 IC De Sanctis MOIANO BN 55.000,00
533 IC Olevano sul Tusciano Olevano sul Tusciano SA 55.000,00
534 IC Calvario - Covotta "Don Lorenzo Milani" ARIANO IRPINO AV 55.000,00
536 IC Giannone CASERTA CE 55.000,00
538 3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA SOMMA VESUVIANA NA 55.000,00
539 IC 4° DON DIANA GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 55.000,00
540 IC F. Santagata GRICIGNANO D'AVERSA CE 55.000,00
543 IC TASSO SORRENTO NA 55.000,00
544 IC VESPUCCI MONTE DI PROCIDA NA 55.000,00
545 IC Alife ALIFE CE 55.000,00
547 IC Virgilio Eboli SA 55.000,00
548 IIS Pomponio Leto Teggiano SA 55.000,00
553 IC RADICE (GIA' A. DE GASPERI DI CASTELLO DI CISTERNA) MASSA DI SOMMA NA 55.000,00
555 FRATELLI MERCOGLIANO-C. GUADAGNI CIMITILE NA 55.000,00
556 IC Don Alfonso De Caro Fisciano SA 55.000,00
558 IC Santa Croce Sapri SA 55.000,00
562 5° CIRCOLO DI GIUGLIANO GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 55.000,00
565 LS Da Vinci Vallo della Lucania SA 55.000,00
567 IC Virgilio IV Napoli NA 55.000,00
570 IISS Ruggero II ARIANO IRPINO AV 55.000,00
572 8° G.FALCONE-R. SCAUDA TORRE DEL GRECO NA 55.000,00
573 DD 84° E.A. Mario Napoli NA 55.000,00
574 I C COSTIERO VICO EQUENSE NA 55.000,00
575 IPSAR Duca di Buonvicino Napoli NA 55.000,00
579 IC Sant'Antonio Pontecagnano Faiano SA 55.000,00
582 ISISS Nobile – Amundsen LAURO AV 55.000,00
583 IC 3 CARDUCCI- KING CASORIA NA 55.000,00
586 ITET Federico II CAPUA CE 55.000,00
588 ISISS E. Mattei AVERSA CE 55.000,00
589 IC 70° Marino-Santa Rosa Napoli NA 55.000,00
593 L Manzoni CASERTA CE 55.000,00
595 IIS G. Siani Napoli NA 55.000,00
596 IC MAURO MITILINI CASORIA NA 55.000,00
597 IC MATTEOTTI-CIRILLO GRUMO NEVANO NA 54.963,36
603 VIII Circolo Didattico Don Milani Salerno SA 55.000,00
606 LICEO DI GIACOMO SAN SEBASTIANO AL V. NA 55.000,00
607 IC Pertini 87° D. Guanella Napoli NA 55.000,00
610 IC Maddaloni 2 - Valle di Maddaloni MADDALONI CE 55.000,00
614 ISIS ANDREA TORRENTE CASORIA NA 55.000,00
616 3° FRANCESCO D'ASSISI-NICOLA AMORE SANT'ANASTASIA NA 55.000,00
617 3 CESCHELLI SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA 55.000,00
618 LEONARDO DA VINCI POGGIOMARINO NA 55.000,00
621 IC San Gregorio Magno San Gregorio Magno SA 55.000,00
622 IIS Medi SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN 55.000,00
625 ANTONIO CUSTRA CERCOLA NA 55.000,00
626 A.M. Maffucci CALITRI AV 55.000,00
628 IC Mignano M.L. MIGNANO MONTE LUNGO CE 55.000,00
629 VICO EQUENSE 2-F. CAULINO VICO EQUENSE NA 55.000,00
633 IC Settembrini MADDALONI CE 55.000,00
634 IT Guido Carli CASAL DI PRINCIPE CE 55.000,00
636 1° CIRCOLO ISCHIA NA 55.000,00
642 GIOVANNI 1° ROCCARAINOLA TUFINO ROCCARAINOLA NA 55.000,00
643 IC San Giovanni Bosco Napoli NA 55.000,00
651 VINCENZO MENNELLA LACCO AMENO NA 55.000,00
652 IC G. Tentindo CHIUSANO SAN DOMENICO AV 55.000,00
654 ICS L.Van Beethoven CASALUCE CE 55.000,00
655 N. ROMEO- CAMMISA SANT'ANTIMO NA 55.000,00
659 ISIS Melissa Bassi Napoli NA 55.000,00
661 IC Foscolo Oberdan Napoli NA 55.000,00
662 IC 13° Ignazio da Loyola Napoli NA 55.000,00
664 IC 46° Scialoja Cortese Napoli NA 55.000,00
667 ITIS BARSANTI POMIGLIANO D'ARCO NA 55.000,00
668 IIS Galilei-Di Palo Salerno SA 54.940,04
674 L. PETRONIO POZZUOLI NA 55.000,00
675 PULCARELLI PASTENA MASSA LUBRENSE NA 55.000,00
685 L. Garofano CAPUA CE 55.000,00
688 IC Cesare Pavese Napoli NA 55.000,00
689 IC Campo del Moricino Napoli NA 55.000,00
690 IC F.Guarini SOLOFRA AV 55.000,00
691 IC Ponte PONTE BN 55.000,00
693 IC Madre Russo - Solimena (ex DD 48° MADRE CLAUDIA RUSSO) Napoli NA 55.000,00
696 IC Castel San Lorenzo Castel San Lorenzo SA 55.000,00
698 IPSSEOA R. Virtuoso Salerno SA 55.000,00
700 IC Alfano Quasimodo Salerno SA 55.000,00
701 SMS MASSIMO D'AZEGLIO MARANO DI NAPOLI NA 55.000,00
702 I.C. M. SERAO VOLLA NA 55.000,00
703 ITI-LS Giordani CASERTA CE 55.000,00
704 IPSAR R.VIVIANI CASTELLAMMARE DI STABIA NA 55.000,00
708 IO F. De Sanctis CERVINARA AV 55.000,00
709 IC COSTANTINI SAN PAOLO BELSITO NA 55.000,00
712 ISISS G.B. Novelli MARCIANISE CE 55.000,00
713 IC G. Capuozzo Napoli NA 55.000,00
720 IO Torre Orsaia Torre Orsaia SA 55.000,00
722 DD Mondragone 3° MONDRAGONE CE 55.000,00
726 IC 72° Palasciano Napoli NA 55.000,00
730 IPIA G. MARCONI GIUGLIANO IN CAMPANIA NA 55.000,00
735 IIS Sannino – Petriccione - De Cillis Napoli NA 55.000,00
742 L Fermi AVERSA CE 55.000,00
743 IIS Ancel Keys Castelnuovo Cilento SA 55.000,00
745 I.C. 8 ORIANI DIAZ POZZUOLI NA 55.000,00
746 I.C. " FIENGA " META NA 55.000,00
751 IC Savio Alfieri Napoli NA 55.000,00
752 DD 2° Circolo MONDRAGONE CE 55.000,00
755 IC A. Manzoni AMOROSI BN 55.000,00
758 IC Carinaro CARINARO CE 55.000,00
761 IIS Pisacane Sapri SA 55.000,00
763 2° CIRCOLO POMIGLIANO D'ARCO POMIGLIANO D'ARCO NA 55.000,00
764 ITI G. Ferraris Napoli NA 55.000,00
900 IC Autonomia 82 Baronissi SA 55.000,00
901 ISIS ALBERTINI NOLA NA 55.000,00
902 ISIS E.Corbino Contursi Terme SA 55.000,00
231bis 5° IC Nocera Inferiore Nocera Inferiore SA 55.000,00
429 bis IC Madonna Assunta Napoli NA 54.962,81
482 bis IC G. Mameli CURTI CE 55.000,00