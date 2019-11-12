13:38:08 CASERTA. Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca nomina il suo vice. A ricevere questo importante incarico è Domenico Carrillo, primo degli eletti alle elezioni dello scorso 3 ottobre.

In occasione della seduta di insediamento, ha aderito al gruppo consiliare ‘Caserta Viva’, di ispirazione renziana, che fa capo al consigliere regionale Luigi Bosco. Carrillo ha una lunga esperienza amministrativa.

E’ stato vicesindaco a Casapulla e San Prisco, comune in cui ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio. Attualmente è consigliere comunale a San Prisco.

Soddisfatto per il riconoscimento ottenuto dopo l’enorme successo elettorale delle ultime Provinciali, Carrillo ha affermato:

«Ringrazio il presidente Giorgio Magliocca per l’importante incarico che mi ha conferito. Così come ho sempre fatto, svolgerò le nuove mansioni con la massima dedizione ed impegno con la consapevolezza di dover lavorare per rilanciare definitivamente un Ente importante quale la Provincia.

Nei primi anni di gestione del presidente Magliocca tante cose sono state fatte, ma sappiamo che bisognerà operare ed impegnarsi anche nel prossimo biennio solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini di Terra di Lavoro.

Questa nomina, così come il lusinghiero risultato elettorale, rappresentano il frutto di un lavoro tenace ed articolato svolto dal consigliere regionale Luigi Bosco su tutto il territorio provinciale».

Esprime grande soddisfazione anche il capogruppo di ‘Caserta Viva’ Gianluigi Santillo:

«Auguro buon lavoro al neo vicepresidente della Provincia Domenico Carrillo; siamo sicuri che, grazie alla sua esperienza amministrativa e alle sue competenze, svolgerà nel migliore dei modi il ruolo che gli è stato affidato da Giorgio Magliocca».