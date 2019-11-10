16:10:10 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Consigliera Gabriella Santillo, le elezioni provinciali sono state l'occasione per consacrare il suo passaggio a Fratelli d'Italia, è un percorso che intende continuare?

«Le provinciali sono stata una bellissima esperienza per me, devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano a partire dal mio gruppo consiliare. Fratelli d'Italia è stata una scelta naturale, già da tempo avevo avviato un dialogo con Gimmi Cangiano.

Inoltre, essendo convinta che le donne debbano assumere un ruolo diverso nella nostra società, non posso non sostenere quello che è l'unico partito in Italia ad essere guidato da una leader donna».

Un dialogo che andava avanti da tempo, quindi, ma che non si è concretizzato con la creazione di un gruppo consiliare al comune di Santa Maria...

«A Santa Maria resto nel mio gruppo, un gruppo civico concentrato pienamente su quelle che sono le dinamiche amministrative della nostra città».

Un partito, Fdi, che non smette di crescere, come conferma il risultato ottenuto nelle elezioni in Umbria...

«Il partito cresce a livello nazionale sull'onda della spinta di Giorgia Meloni una leader forte e credibile, e cresce a livello locale con i suoi ottimi vertici regionali e provinciali e con l'entusiasmo di tanti militanti. Almeno questo è ciò che ho potuto constatare nella mia esperienza».

Parliamo della città: un anno fa passava all'opposizione abbandonando la maggioranza, oggi che giudizio dà dell'amministrazione di Mirra?

«Passai all'opposizione perché vidi tradite le grandi aspettative che io e la città avevamo riposto in questa maggioranza. Ad oggi ho solo potuto confermare quella che era stata la mia sensazione.

Questa maggioranza è un disastro, la Giunta è per gran parte inadeguata. Nessuna vicenda amministrativa è stata portata a termine in maniera soddisfacente, serviva un cambio di rotta... Noi per un po' di tempo l'abbiamo aspettata con ansia».

Insomma aspettavate un'inversione a U per tornare al governo. Oggi sarebbe ancora favorevole a tornare sui suoi passi se il sindaco dimostrasse di voler cambiare rotta?

«Il problema non è cosa farei se il sindaco decidesse di dare una sterzata alla sua azione amministrativa, il problema è che quella sterzata non arriverà. Ormai, purtroppo, ne sono convinta. Lo dico con molto rammarico».

Parliamo dell'incendio allo Stir, un dramma che ha fatto saltare la città agli onori delle Cronache nazionali...

«Purtroppo Santa Maria è arrivata alla cronaca nazionale per una triste vicenda come questa. Mi dispiace che l'Amministrazione non abbia compreso che la battaglia per la salute dei cittadini doveva essere patrimonio di tutti.

Mi è dispiaciuto ritrovarmi a fare battaglia fianco a fianco con le associazioni e il resto dell'opposizione ma senza il sindaco con noi».

Altri consiglieri di opposizione, in particolar modo il Partito Democratico, incolpano dell'incendio il sindaco nonostante la competenza sia formalmente in testa alla Provincia...

«Non mi interessa cercare i responsabili, però sicuramente il sindaco poteva fare di più. Dopo l'incendio di un anno fa ci eravamo dati una road map di azioni da intraprendere, credo che il sindaco sia stato troppo morbido nel suo spingere perché quelle azioni si realizzassero».