11:25:40 Nella giornata di ieri, in Capua, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia, hanno tratto in arresto per furto aggravato T.G., cl. 82 del posto.

Il 37enne è stato individuato e bloccato dai militari dell’Arma mentre, a bordo di autovettura Suzuki, si stava allontanando dal deposito della società “LANCIA Srl”, ubicato in Pignataro Maggiore sulla via Casilina, dall’interno del quale aveva appena trafugato generi alimentari, detersivi, cosmetici e giocattoli, il cui valore è in corso di quantificazione.

L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo.