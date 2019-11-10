11:02:28 In Caserta, in via G.M. Vico, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida, i carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente D.R.C. cl. 98, del luogo, sorpreso, davanti ad un locale frequentato da giovani, a cedere una stecca di hashish di gr. 0,1, in cambio di 5 euro, ad un minore di anni 16 poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.

A seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare al 21enne sono state sequestrate ulteriori 15 stecche di hashish del peso totale di gr. 15 circa, un bilancino di precisione e la somma contante complessiva di € 305,00, in banconote di piccolo taglio.

L’arresto è stato posto ai domiciliari.