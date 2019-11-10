10:32:52 Nel tardo pomeriggio di ieri 9 novembre u.s., in Carinola, nei pressi della casa circondariale “G.B. Novelli”, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.L. cl. 93, e P.G. cl. 94, entrambi di Scisciano.

I due, che viaggiavano a bordo di un’autovettura Audi A1, sono stati fermati e controllati dai militari dell’Arma che li hanno trovati in possesso di grammi 138 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta in 2 (due) involucri di plastica.

All’interno dell’autovettura, oltre allo stupefacente sequestrato sono stati trovati e sequestrati anche 10 telefoni cellulari di varie marche ed un drone professionale.

Gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.