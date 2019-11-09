15:58:23 SAN NICOLA LA STRADA. Si è svolta stamane a Napoli la Conferenza Regionale delle Donne Democratiche in vista della prossima Conferenza Nazionale.

Alla manifestazione odierna dal titolo simbolico “libera di essere, libera di scegliere” ha partecipato una delegazione di donne del PD sannicolese composta da Lucia Esposito, Giusy Iannotta, Sofia Loffredo, Maria Natale e Alessia Tiscione, in rappresentanza di tante iscritte nella Città e a testimonianza che nel Circolo cittadino la partecipazione femminile è un valore che porta con sé un arricchimento della discussione sulle tematiche sociali, culturali ed economiche.

Rispetto ad una politica generale ancora troppo declinata al maschile, a San Nicola la Strada c’è una concreta inversione di tendenza dimostrata da una sensibilità particolare e da una valorizzazione femminile che non ha precedenti.

Si è svolto anche un lavoro di squadra per individuare una rappresentanza sannicolese nell’organismo regionale.

Ed infatti, con la regìa e l’esperienza della ex Senatrice Lucia Esposito, anche il Circolo PD di San Nicola avrà una componente in seno all’Assemblea Regionale delle Democratiche con la elezione di stamane della Consigliera Comunale Giusy Iannotta.

Un risultato importante che inorgoglisce e fa ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti politici di rilievo.

Le democratiche sannicolesi intendono lavorare in squadra con la Conferenza Regionale ma anche fornire il proprio contributo insieme alle tante donne del PD dell'intera provincia, in vista dell'organizzazione che si va strutturando.