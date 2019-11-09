12:41:54 SAN PRISCO. Il 2019 si avvia celermente alla sua conclusione, e con i primi accenni di freddo e installazione di simboli natalizi arriva la conferma della terza edizione del concorso ‘Presepe Contest 2019- Città di San Prisco’ destinato a tutti gli amanti dell'arte presepiale.



Si tratta di un concorso ideato in prima battuta per i cittadini di San Prisco, diventato virale già tre anni fa sui social grazie all’iniziativa di tre amici Salvatore Abbate, Carmelo Violante e Vincenzo Russo, ed è stata portata avanti attraverso le associazioni e le realtà in cui sono coinvolti: il sodalizio ‘Alle pendici del Tifata’, la Federazione Italiana della Caccia sezione di San Prisco, il gruppo Facebook ‘Sei di San Prisco se’ e l'associazione ‘Storia locale San Prisco’.

Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di confermare accanto al concorso destinato ai residenti (intesi come residenti effettivi), anche una categoria per i non residenti dando l’opportunità a tutti gli amanti del presepe di partecipare.

A partire dall’8 dicembre si potranno inviare le foto e i video (rilanciati peraltro sul canale YouTube ‘Alle Pendici del Tifata’) per la categoria residenti e la categoria non residenti. Il 2018 ha visto un numero massiccio di adesioni, ma nessuno degli ideatori pensava di arrivare a tanto:

«Avevamo messo in preventivo un numero discreto di concorrenti anche per la categoria non residenti ma non avremmo mai immaginato, nemmeno nelle nostre migliori previsioni, tante adesioni da tutta la penisola, e in alcune occasioni anche al di fuori dei confini nazionali. Sono arrivati presepi dalla Sicilia, dal Veneto, dalla Puglia e da quasi tutte le regioni d’Italia; non solo ma tanti presepi sono arrivati anche dall’estero, inviati da italiani e stranieri amanti dell’arte presepiale.

È un dato che ci inorgoglisce anche perché tutti i presepi presentati erano di ottima fattura. Da parte nostra la soddisfazione è enorme, al di là dei premi ci preme evidenziare la natura e lo spirito di aggregazione con cui abbiamo ideato questo concorso nato poco più di 3 anni fa sul gruppo Facebook ‘Sei di San Prisco se’.

Ci aspettiamo pertanto anche quest’anno tante adesioni e ne approfittiamo per inviare un abbraccio affettuoso a tutti gli amanti del presepe e a tutti quelli che saranno i concorrenti del nostro contest. L’iniziativa – concludono gli ideatori - vuole mettere in risalto l’antica tradizione del presepe napoletano unitamente alla creazione di presepi rivisitati in chiave moderna nonché creati con l’utilizzo di materiali riciclati, a sostegno dell’attenzione all’educazione ambientale che le nostre associazioni promuovono da sempre.

Quest’anno ci sarà anche una piacevole novità con una targa riservata al presepe esposto nella serata della cerimonia di premiazione che riceverà più voti dai presenti. Quindi, l’invito è quello di organizzarvi per portare il vostro presepe alla cerimonia di premiazione».

Il Concorso si basa sulla somma dei mi piace ottenuti per il 40% del punteggio totale, il 60% invece sarà espresso dal voto di una giuria. Saranno premiati i primi 3 presepi della categoria residenti con una targa e un cesto natalizio, i primi tre classificati nella categoria non residenti con una pergamena e il presepe esposto nella serata di premiazione che riceverà più preferenze con una targa, mentre quello che riceverà il premio della giuria avrà una pergamena ricordo.