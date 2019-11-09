BCC MUTUI 2025
09:27:27 CAPUA. Il 25 novembre dalle 11:00 alle 13:00 in piazza Duomo si terrà l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne.

L'iniziativa nata da una proposta del portale Capuaonline.com a seguito della prima edizione del Concorso “Cronisti di Classe 2018/2019” é stata sostenuta sinda dal primo momento dal sindaco Luca Branco e dall’Amministrazione Comunale tutta, che tra l'altro dal 22 di novembre fino al primo dicembre patrocina una serie di iniziative sul tema della questione di genere.

Le iniziative vogliono essere un momento di aggregazione per la comunità, rispetto ad un tema mai come in questi ultimi anni di attualità.

Troppo spesso le cronache ci danno informazioni in merito a femminicidi, a maltrattamenti che non hanno ragione di esistere in un mondo in cui la cultura e il rispetto dovrebbero oramai essere dei capisaldi. 

L’idea della panchina rossa nasce a sostegno della cultura del dialogo e del rispetto verso le donne, e l’installazione nel centro storico servirà a lasciare un segno indelebile per ricordare a tutti il fenomeno della violenza sulle donne.

La panchina è anche simbolo di riposo, di fermezza, di spazio creativo, per leggere e sostare. Sarà nostra intenzione, dal 25 novembre in poi, realizzare un “setting women”, ovvero una seduta a favore delle donne, invitando tutta la città, in particolare i giovani del territorio, ad accomodarsi sulla panchina rossa per avviare una “guerra civile”, una “guerra da seduti”.

La violenza si affronta con la cultura e la condivisione; per questo manifesteremo sedendoci sulla panchina e ricordando, così, le vittime della violenza e del femminicidio.

Saranno ospiti della manifestazione Rosanna Iannacone, nota speaker radiofonica, e Valentina Alessia, studentessa dell’ITET Federico II, vincitrice ultima edizione Cronisti di Classe Capuaonline, che ha guadagnato il podio con uno splendido articolo sul femminicidio, a testimonianza, seppur giovanissima, della sua sensibilità verso tale argomento.

