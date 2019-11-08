BCC MUTUI 2025
21:22:28 Prima dell’arresto don Michele Mottola sarebbe stato pestato da un parente della bimba di cui avrebbe abusato nella sua parrocchia.

A quanto sembra, qualche giorno fa, un familiare della ragazzina coraggiosa avrebbe intercettato l’uomo sull’asse mediano e lo avrebbe costretto a fermarsi.

A quel punto lo avrebbe colpito con violenza tanto da indurre due motociclisti a fermarsi.

L’arresto del religioso è arrivato dopo la sospensione del vescovo Spinillo allertato dalla famiglia e dopo che il programma Le Iene si è occupato di lui.

Don Michele Mottola sarebbe stato inchiodato proprio dalla sua vittima che ha registrato le violenze che è stata costretta a subire per dimostrare ai familiari l’incubo che stava vivendo.

In queste ore sono scattati gli arresti.

Don Michele Mottola, originario di Qualiano, era da tempo a Trentola Ducenta.

