17:16:54 La Fondazione Real Sito di Carditello sarà protagonista della più importante manifestazione nazionale del settore equestre, Fieracavalli, in programma a Verona dal 7 al 10 novembre.

La manifestazione, che vede un grande afflusso internazionale, si caratterizza per essere un “catalizzatore d’interesse” non solo per gli appassionati, ma soprattutto per migliaia di persone, in gran parte giovani, che attraverso il cavallo si riconoscono in un nuovo modo di concepire la vita, legando insieme sport, musica, design, arte, solidarietà, storia, tempo libero, turismo e avventura. In poche parole, il mondo che si appresta ad essere quello di Carditello.

La delegazione, guidata dal direttore ing. Roberto Formato, sarà composta tra l’altro da due cavalieri che monteranno alcuni tra i più belli cavalli Persano ospitati al Real Sito. L’esibizione di Carditello avverrà nel corso dello spettacolo “Carosello Italiano”, parata delle più importanti razze equine presenti in Italia, che si svolgerà in ciascuno dei giorni della fiera. In particolare, i Persano di Carditello saranno chiamati ad aprire la parata con il massimo afflusso di pubblico, quella di sabato 9 novembre alle 17.30.

“La nostra partecipazione a Fieracavalli rappresenta un altro fondamentale passo nella valorizzazione del Real Sito” – commenta il presidente Prof. Luigi Nicolais – “che esce dai confini regionali per tornare a svolgere un ruolo di primo piano nello scenario culturale ed equestre nazionale”.

“Abbiamo preparato con grande attenzione questa partecipazione…” – aggiunge il direttore ing. Roberto Formato – “…a Verona sarà proiettato con continuità, sullo schermo principale della manifestazione, un video di sei minuti che racconta l’esperienza di rilancio di Carditello, la sua storia e i suoi ritrovati cavalli”.

Verona sarà anche l’occasione per presentare al pubblico e agli addetti del settore le attività in corso a Carditello. “Dopo il successo di Cavalli e Cavalieri” – prosegue Formato – “abbiamo programmato insieme con Coldiretti un ulteriore importante evento a Carditello domenica 24 novembre, quando ospiteremo una gara di carrozze e la presentazione delle razze equine originarie della Campania”.

La partecipazione della Fondazione a Fieracavalli avviene nell’ambito di una proficua collaborazione attivata con l’Associazione Italiana Allevatori e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Una cospicua mandria di cavalli Persano è ospitata al Real Sito dall’ottobre dello scorso anno, grazie a un accordo siglato dalla Fondazione con l’Associazione Equitazione Italiana a Carditello, presieduta dal principe Alduino Ventimiglia di Monteforte.