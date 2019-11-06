16:44:02 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il progetto Mithraeum 2018 intreccia lo sport con aspetti importanti quali la storia, la cultura ed il sociale. Basi fondamentali, previste all’interno dello statuto societario, su cui il sodalizio fonda il proprio operato con grande entusiasmo e vivo interesse.

In virtù di tale discorso, domenica mattina una delegazione mitraica ha visitato la mostra “Mitra a Capua Vetere tra Oriente e Occidente”, che si è svolta dal 15 giugno fino al 5 novembre presso il Museo Archeologico dell’Antica Capua, ubicato in via Roberto d’Angiò a Santa Maria Capua Vetere.

I membri dello staff presenti hanno potuto conoscere da vicino le origini del culto del dio Mitra (che dà origine al nome, in onore del Mitreo presente in città), attraverso un percorso espositivo composto da oggetti di culto, bassorilievi, statue, bronzetti, monete, rimandi alle fonti, videoinstallazioni, pannelli e suggestivi apparati scenografici.

Identificando con la scelta del nome “Mithraeum” il desiderio di dare spazio a tutte quelle risorse minori, in primis i ragazzi che hanno voglia di adoperarsi per la propria città e soprattutto le bellezze “dimenticate” dello sterminato patrimonio sammaritano, la società di giovani sammaritani ha intenzione di compiere diverse iniziative utili a far conoscere il Mitreo in tutta la sua bellezza, focalizzando l’attenzione su un monumento che non tutti i sammaritani conoscono, come invece dovrebbe essere d’obbligo.

In ragione delle origini e della scelta del nome, la visita alla mostra è stato un bellissimo momento per approfondire la conoscenza del Mitreo dell’antica Capua, di aggiungere al proprio sapere quanti altri mitrei ci sono in giro per il Mondo, da dove nasce il culto orientale che poi è penetrato fin in Campania e nel mondo dell’Impero romano, evocando il rituale e le cerimonie iniziatiche degli adepti alla religione, ed infine la tauromachia, in greco il sacrificio del toro che assume un valore centrale all’interno della religione mitraica.

La nostra Santa Maria Capua Vetere è città di storia, arte e cultura: una bellezza inestimabile che il Mithraeum 2018 intende valorizzare con il suo progetto.