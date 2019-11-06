14:27:12 Nella mattinata odierna, alle ore 10.00, in Caserta, presso l’area P.I.P., nella frazione di S. Benedetto, ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione di un tratto di strada in memoria del V. Brig. M.O.V. C. Emanuele Reali, caduto in servizio a Caserta il 6 novembre 2018.

Alla cerimonia hanno presenziato autorità istituzionali, religiose e militari. In particolare si è avuta la partecipazione del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone,

del Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi,

del Prefetto di Caserta S.E. Raffaele Ruberto,

del Vescovo della Diocesi di Caserta S.E. Monsignor Giovanni D’Alise,

del Sindaco di Caserta, Avv. Carlo Marino,

del Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Santa Maria C.V. Dott.ssa Maria Antonietta Troncone e del Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, Dott. Francesco Greco, nonché numerose altre autorità locali.

La madrina dell’evento è stata la signora Matilde Grasso, moglie del V. Brig. Emanuele Reali, Medaglia d’Oro al Valor Civile, al quale è stata intitolata la strada.

Il Comandante Interregionale Carabinieri, Gen. C.A. Vittorio Tomasone, così come il Prefetto di Caserta S.E. Raffaele Ruberto ed il Sindaco di Caserta Avv. Carlo Marino, sono intervenuti, nel corso della cerimonia, con un breve discorso con il quale, oltre a ricordare il V. Brig. Reali, hanno richiamato i valori a cui da sempre L’Arma dei Carabinieri fa riferimento.

La legalità, la vicinanza ai cittadini e la lealtà quali principi cardini per instaurare un valido rapporto con il territorio.

Dopo la cerimonia, alle ore 11.00, presso il Duomo di Caserta, è stata celebrata una Santa Messa officiata da S.E. Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo della Diocesi di Caserta.