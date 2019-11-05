21:28:56 Si è concluso martedì scorso, 29 ottobre, al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, il progetto "Leader_Man", format operativo realizzato da Smart Job Spa in partnership con il Dipartimento di Psicologia della suddetta Università ed in collaborazione con l’ASI di Caserta.

In quell'occasione, alcuni studenti, suddivisi in 13 gruppi di ricerca, hanno potuto osservare in modo diretto l’organizzazione aziendale, le dinamiche di gruppo ed il clima di lavoro delle aziende partner.

A portare la loro esperienza in aula, il professore Andrea Millefiorini, docente di “Sociologia dei fenomeni politici”, il direttore generale di Smart Job Spa – dottor Virgilio Pagliaro, la presidentessa dell’ASI Caserta, dottoressa Raffaela Pignetti.

Obiettivo dell'incontro, è stato formare i giovani su come prevenire le forme di stress da lavoro ed altre dinamiche, che possono potenzialmente minacciare la qualità della vita dei lavoratori e le loro performance professionali.

Il gradimento dei partner e l’entusiasmo dei giovani ricercatori è stato particolarmente elevato, tanto che il team di progetto è già al lavoro per una seconda edizione del progetto.

Di seguito le aziende che hanno ospitato i team di ricerca:

Clinica Villa del Sole

Consorzio ASI

Auran srl

Servizi Sanitari srl

Smart Job SpA

Liccardo Manifatture

La Forza Del Silenzio

Global Care Cooperativa sociale

AIC Campania

C.T. T. Centro Terapie Tirreno

Init srl

Centro Scolastico Giovanni Paolo II