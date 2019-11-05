20:00:03 CASERTA. In considerazione dell'Avviso di Allerta Meteo Arancione emanato dalla Protezione Civile delle Regione Campania che è valido fino alle ore 12.00 di mercoledì 6 novembre, il Comando di Polizia Municipale ha attivato, così come previsto dal protocollo del piano di emergenza di Protezione Civile, il C.O.C (Centro Operativo Comunale), con un aumento della pattuglie in strada ed un presidio fisso alla centrale operativa, nonché una allerta al Nucleo Comunale di Protezione Civile costituito anche da volontari.
Si raccomanda massima prudenza alla guida, soprattutto nel corso della nottata e nelle aree a maggior rischio idrogeologico (come i sottopassi cittadini), con particolare riferimento alle frazioni collinari e pedecollinari.
La Sala Operativa della Polizia Municipale è raggiungibile al numero verde gratuito 800/655155.
A causa delle avverse condizioni metereologiche e in considerazione dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, la Direzione ha disposto la possibile chiusura temporanea del Parco della Reggia di Caserta nell’arco della giornata di domani.