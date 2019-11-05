19:48:28 Il casertano Fernando Del Rosso è il nuovo Coordinatore Regionale per la Campania ed il Molise dell’ Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La nomina è stata decisa nell'ultima riunione della Giunta nazionale dell' UNGDCEC.

Fernando Del Rosso, nato a Caserta nel 1976, sposato e padre di due figli, è Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio a Caserta e Milano. Specializzato in Consulenza Aziendale e Societaria, con particolare attenzione alla Creazione e Gestione di Impresa, è attivo nel Contenzioso Tributario e Bancario.

Il nuovo coordinatore, ringraziando tutti i colleghi delle Regioni Campania e Molise che hanno contribuito a far si che si raggiungesse questo traguardo assai ambito, ha espresso la propria soddisfazione per come "l’Unione di Caserta sia riuscita a superare la concorrenza delle altre Unioni campane, assumendo questa volta, la veste di leader, insita nel ruolo di coordinamento delle attività regionali della categoria".

"Quest’importante incarico – ha proseguito – è la giusta ricompensa per la brillante attività fin ora svolta dai Giovani Dottori Commercialisti della provincia di Caserta nela risoluzione delle problematiche socio-economiche del nostro difficile territorio”.

”E proprio in questo momento storico in cui le imprese vivono una fase estremamente critica- ha concluso Del Rosso – punteremo, innanzitutto, ad un maggior coinvolgimento del Dottore Commercialista nelle scelte di politica economica da parte delle Istituzioni Regionali, determinanti per la crescita del tessuto imprenditoriale".

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1966, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza in grado di operare con efficacia, oltre che all'interno della categoria, anche nei confronti di tutti quei soggetti individuali e collettivi che possono incidere sull'attività dei Giovani Dottori Commercialisti o influenzarne le prospettive professionali.

Sono attive sul territorio oltre 100 "Unioni Locali" per un totale di circa 10.000 soci aderenti. Ciascuna di esse ha una propria autonomia funzionale e rappresenta la realtà del rispettivo contesto economico locale. Tutte le Unioni operano con azioni e interventi coordinati per il perseguimento degli obiettivi comuni.

La tutela della professione di Dottore Commercialista costituisce l'obiettivo primario dell'Unione Nazionale: suggerendo percorsi formativi, fornendo supporti logistici ed intervenendo a livello istituzionale mira a favorire l'inserimento dei giovani nella società e nella professione

