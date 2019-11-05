19:15:24 CASERTA. Gli eventi del progetto “Emozioni e suggestioni borboniche nei siti Unesco”, organizzati dall’assessorato alla promozione e valorizzazione guidato dall'ing. Tiziana Petrillo assessore del gruppo Insieme, composto da Roberto Peluso e Giovanni Megna, stanno per concludersi con una serie di appuntamenti imperdibili.

Tra questi, il concerto di sabato 9 Novembre, alle ore 17.30, che si terrà presso il Centro culturale Sant’Agostino (ingresso via Mazzini 16), dove ha sede anche il Mac3, museo capofila del sistema museale Terra di Lavoro, riconosciuto dalla Regione Campania.

La Feelix jazz orchestra-Associazione Feelix, diretta dal maestro Pietro Condorelli, tornerà a incantare il pubblico casertano con un concerto dal titolo evocativo: “Jazz tra genialità e sogno, 19 artisti in una nota”.

Al termine del concerto sarà possibile degustare cibi ispirati alle ricette della tradizione colta e popolare della cucina del 1700 e 1800 del regno di Napoli preparati dal Ristorante "Gli Scacchi" accompagnati da degustazioni del vino Falerno del Massico, offerto dalla cantina Zannini. Si tratta di un evento gratuito, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Il cartellone degli eventi è stato realizzato con l’obiettivo di potenziare ed arricchire l’esperienza di visita nei siti Unesco ed il Sistema Museale "Terra di Lavoro", coinvolgendo tutti i sensi – ha dichiarato l’assessore Petrillo - Abbiamo avuto la possibilità di mettere in rete tutti i luoghi della cultura della città, dando maggiore impulso alla conoscenza del territorio.

Valorizzare il nostro patrimonio con iniziative belle come quelle che abbiamo messo in piedi tutti i week-end da settembre e con concerti importanti come quello della Feelix jazz orchestra rappresenta un’occasione di crescita culturale per Caserta".

Grazie al Delegato alla Protezione Civile Consigliere comunale Pasquale Antonucci per la partecipazione dei volontari coordinati dal Dott. Dello Stritto che coadiuveranno l'evento.