16:58:35 CASERTA. All’indomani della visita al Comando Regionale Campania, oggi, 5 novembre, il Comandante Generale della Guardia di Finanza - Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana si è recato in visita al Comando Provinciale di Caserta.

Accolto dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale – Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, dal Comandante Regionale Campania, Generale di Divisione Virgilio Pomponi e dal Comandante Provinciale di Caserta, Colonnello Andrea Mercatili – il Generale Zafarana ha rivolto un indirizzo di saluto ad una numerosa rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri nonché appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo (A.N.F.I.) della provincia, ringraziando tutto il personale per il grande impegno quotidianamente profuso nell’attività operativa e per i risultati raggiunti ed esortandolo, nel contempo, al continuo rispetto dei valori etici e morali alla base della funzione pubblica esercitata al servizio della collettività.

L’Autorità di vertice ha quindi visitato il cantiere dell’immobile in via di completamento sito in Piazza Sant’Anna e destinato a nuova sede del Comando Provinciale, verificando di persona lo stato di avanzamento dei lavori ed auspicando la loro conclusione in tempi brevi, così da superare le criticità logistiche connesse alla limitatezza degli spazi nell’attuale caserma dove sono ora allocati tutti i Reparti di stanza in Caserta.

Al termine, il Comandante Generale, alla presenza di tutti gli ufficiali dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Caserta, ha incontrato le massime Autorità locali.