16:21:11 MADDALONI. Sarà presentato il prossimo 11 novembre alle ore 18:00 presso la Biblioteca comunale in via San Francesco d'Assisi il volume “La guerra per il Mezzogiorno” di Carmine Pinto.

Il libro, vincitore del premio Basilicata 2019 Saggistica storica nazionale, fa luce su alcuni aspetti sconosciuti del brigantaggio, interpretando la lotta post unitaria dei briganti da un punto di vista non convenzionale.

L'autore, Carmine Pinto, è attualmente professore associato di storia contemporanea presso l'università degli studi di Salerno.

Si è occupato di storia politica dell'Italia repubblicana e dei conflitti civili nella formazione degli stati nazionali nell'Ottocento.

È membro di numerosi comitati scientifici e di organismi accademici.

Il suo lavoro di ricerca oggi si incentra proprio sulla storia della guerra, della mobilitazione e della violenza politica nel Mezzogiorno italiano.

Ad introdurre il dibattito sarà il professor Nicola Tagliafierro, presidente dei Nazionalisti italiani.

Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Andrea De Filippo.

