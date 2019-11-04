VOLKSWAGEN. L’offensiva elettrica della Volkswagen prende velocità: oggi è iniziata la produzione di serie della ID.3. Il primo esemplare della nuova generazione di auto elettriche, una ID.3 bianca, è uscita dalla linea di produzione sotto gli occhi del Cancelliere federale Angela Merkel e del CEO del Gruppo Herbert Diess.

Il Gruppo Volkswagen punta a vendere circa 22 milioni di veicoli elettrici nel mondo entro il 2028, dando così il proprio contributo alla svolta elettrica. Zwickau riveste un ruolo fondamentale in questo sforzo: per la prima volta, un grande stabilimento automobilistico è stato convertito alla mobilità elettrica, con investimenti di circa 1,2 miliardi di Euro.

I piani per Zwickau prevedono la produzione di circa 100.000 auto elettriche già nel prossimo anno. Dal 2021, fino a 330.000 veicoli elettrici all’anno lasceranno la linea di assemblaggio, rendendo Zwickau lo oltre che un precursore della trasformazione della produzione globale Volkswagen.

“La ID.3 darà un contributo importante alla svolta della mobilità elettrica. Rende la mobilità individuale sostenibile alla portata di milioni di persone e per la nostra Azienda rappresenta una pietra miliare nel percorso per diventare a impatto neutro di carbonio entro il 2050”, ha dichiarato il CEO del Gruppo Volkswagen Herbert Diess alla cerimonia che si è svolta a Zwickau.

La produzione a impatto neutro di carbonio della ID.3 La ID.3 è basata sulla piattaforma modulare elettrica MEB della Volkswagen. Si tratta di un’architettura che sfrutta appieno le opportunità offerte da questo tipo di mobilità. Per questo, la ID.3 ha una grande autonomia, interni molto spaziosi e un comportamento su strada dinamico.

In Germania, la versione d’ingresso costa meno di 30.000 Euro. La ID.3 sarà lanciata su molti mercati europei, Italia compresa, nell’estate del 2020. Oltre 35.000 Clienti a livello internazionale hanno già prenotato una ID.3 versando una quota.

La ID.3 fissa nuovi riferimenti nella sostenibilità: la produzione è a impatto neutro di carbonio, ossia l’auto viene consegnata ai Clienti con un’impronta neutra nelle emissioni di carbonio. Per esempio, viene utilizzata solo energia verde nella realizzazione delle celle batteria della ID.3.

Le emissioni inevitabili dell’intero processo di produzione vengono compensate, tra gli altri, tramite investimenti nel progetto di tutela del clima Katingan Mataya Forest Protection nell’isola indonesiana del Borneo.

Tutti gli 8.000 dipendenti coinvolti nel programma di qualificazione Con la graduale trasformazione della fabbrica di Zwickau, per la prima volta la Volkswagen sta convertendo completamente uno stabilimento automobilistico alla mobilità elettrica. Circa 1,2 miliardi di Euro sono investiti nella trasformazione.

Nell’ultima fase di espansione dal 2021, sei modelli MEB di tre Marche del Gruppo saranno costruiti a Zwickau. Tramite corsi di qualificazione, tutti gli 8.000 dipendenti vengono preparati alla produzione di veicoli elettrici e al lavoro con tecnologie ad alto voltaggio.

Entro la fine del 2020, il personale di Zwickau avrà completato in totale 13.000 giorni di formazione, assicurando così il futuro dei posti di lavoro allo stabilimento di Zwickau.

“La ID.3 è un’auto ad alta tecnologia prodotta da una fabbrica ad alta tecnologia. Con 1.700 robot, sistemi di trasporto senza guidatore e processi di produzione completamente automatici, Zwickau offre una prospettiva sulla produzione avanzata di massa di veicoli elettrici”, ha commentato Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio d’Amministrazione della marca Volkswagen responsabile della Mobilità Elettrica.

“In ultima istanza, però, sono le persone che costruiscono le auto la chiave per il successo: la nostra squadra in Sassonia ha portato avanti per due anni la conversione che culmina oggi con competenza e dedizione. Un grande risultato di squadra”.

Una forte filiera per l’elettrico nella produzione automobilistica tedesca

Con il suo deciso ingresso nella mobilità elettrica, la Volkswagen dà un importante contributo alla protezione del clima e allo stesso tempo garantisce prospettive di lungo termine per i circa 100.000 dipendenti dei suoi stabilimenti tedeschi.

“La Germania deve guidare il cambiamento e rafforzare le competenze nella catena del valore della mobilità elettrica. Ecco perché stiamo producendo veicoli elettrici in Germania e abbiamo allo stesso tempo deciso di sviluppare e costruire qui motori elettrici, celle e sistemi batteria. Nei prossimi anni in Germania si stabilirà una forte filiera per l’elettrico”, ha dichiarato il CEO della Volkswagen Herbert Diess.

Oltre alla produzione nello stabilimento di Zwickau, anche gli stabilimenti di componenti di Braunschweig, Kassel, Salzgitter e Wolfsburg sono coinvolti nella produzione della ID.3. Realizzano componenti fondamentali come i motori elettrici e i sistemi batteria.