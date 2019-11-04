BCC MUTUI 2025
09:22:22 Paolo Sforza, il centurione che si è tuffato nei giorni scorsi nella vasca della Reggia, fa nuovamente parlare di se e, anche questa volta, non per un fatto positivo.

Stanotte, infatti, ha sfasciato il pronto soccorso di Caserta in preda alla collera per un intervento non corretto, a suo dire, da parte degli operatori.

Ma, veniamo ai fatti.

La madre di Sforza ha avvertito un malore ed è svenuta.

La donna si trovava in via Maddaloni, mentre lui era in via Matilde Serao.

Quando ha chiamato il 118, l’operatore, geolocalizzando la posizione, voleva inviare l’ambulanza proprio in via Serao e non in via Maddaloni dove, invece, si trovava la mamma.

Chiarito l’arcano e, accertato che la donne non avesse nulla, il centurione ha, comunque fatto sentire la sua collera gettando in terra un monitor ed una scrivania.

L’uomo è stato fermato nuovamente dalle forze dell’ordine.

 

 

