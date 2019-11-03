17:19:04 Emozionante e toccante il ricordo dei Caduti di tutte le Guerre, durante la manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ernesto Stellato, svoltasi questa mattina in pizza IV Novembre a San Tammaro.

Da qui, infatti, è partito il lungo corteo accompagnato dalla banda musicale diretta da Giovanni De Robbio, che ha condotto i presenti nella Chiesa di San Tammaro dove il parroco Don Felice Provvisto ha celebrato la Santa Messa in onore delle Forze Armate e dei Caduti di tutte le Guerre.

Dopo la Santa Messa il corteo si è diretto nuovamente nella piazza dedicata ai Caduti e qui il sindaco Ernesto Stellato ha ricordato l'importanza di questa giornata, che non deve essere dimenticata, ringraziando tutti i presenti, dal Consigliere Provinciale Gabriella Santillo, al consigliere comunale di Caserta Pasquale Antonucci delegato alla Protezione Civile e ai rapporti con le Forze Armate, Giuseppe Russo per la sua grande disponibilità, ai rappresentanti del Consiglio Comunale, alle associazioni del Territorio e a tutti i cittadini presenti.

Grande partecipazione di tutte le Associazioni Combattentistiche e Militari della Provincia di Caserta:

Associazione Arma Areonautica di Santa Maria C.V. e San Tammaro guidata dal presidente Michele Lutti,

Associazione Arma Carabinieri guidata dal Generale Grillo,

Associazione Della Guardia di Finanza,

Associazione Granatieri di Sardegna,

Associazioni Bersaglieri, Alpini, Carabinieri,

Areonautica rappresentata da Giuseppe Moscriello e Angelo Valletta, Esercito, il Trombettiere e rappresentanti della Brigata Bersaglieri Garibaldi,

Croce Rossa, Protezione Civile, Finanza, Polizia Municipale di San Tammaro,

il Commissariato di Santa Maria Capua Vetere e i numerosi esponenti militari, civili e politici presenti.