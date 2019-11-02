14:09:18 CASERTA. Quarta trasferta stagionale dello Sporting Club Juvecaserta, che domani sera sarà impegnata al PalaCarnera di Udine nella sesta giornata di andata del campionato di serie A2.

L’inizio del confronto è stato posticipato alle ore 19.00 per la concomitanza della gara di calcio Pordenone – Trapani allo stadio Friuli.

Nessun problema di formazione per i bianconeri, che ritroveranno nelle fila avversarie l’ex Michele Antonutti.

Coach Gentile non nasconde le insidie di questa trasferta dal momento che «Udine è una delle big di questo campionato.

Una squadra con un roster di primissimo livello costruita per arrivare fino in fondo. Due americani tra i più fisici del campionato: Cromer, una guardia possente, miglior realizzatore della squadra, e Beverly centro di grande stazza che presidia l’area e i tabelloni.

Accanto a loro, italiani di talento e qualità, tutti molto pericolosi nel tiro da tre punti come Antonutti, Cortese, Amato senza dimenticare Fabi, altro giocatore molto importante per la categoria.

Il momento che stiamo attraversando – continua il tecnico casertano - è certamente delicato perché in mancanza di vittorie, si innescano meccanismi da “ansia da prestazioni”. Tutti insieme dobbiamo trovare in noi le energie per uscire da questo momento».

La volontà della squadra è sintetizzata da Dimitri Sousa che sottolinea che «Dopo le ultime due partite, abbiamo una grande opportunità di riprenderci nella classifica. Udine è un’ottima squadra ed è un campo in cui è molto difficile imporsi, ma credo che se giochiamo con voglia e concentrazione possiamo vincere. In questi momenti di difficolta – conclude il giocatore - escono fuori le grandi squadre e i grandi giocatori.

Dobbiamo unirci per uscire da questo periodo negativo e riprendere a vincere per portare Caserta ai posti dove merita».

A dirigere il confronto tra l’Old Wild West Udine e lo Sporting Club Juvecaserta è stata designata la terna composta da Stefano Ursi di Livorno, Daniele Yang Yao di Vigasio (VR) e Lorenzo Grazia di Bergamo

La gara del palaCarnera sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS per gli abbonai al servizio (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Radiocronaca diretta sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM)