17:56:09 Riceviamo e pubblichiamo il documento del circolo Pd di Santa Maria Capua Vetere:

Partito Democratico

Circolo di Santa Maria Capua Vetere

Al Segretario provinciale del Partito Democratico

Emiddio Cimmino

Al Presidente provinciale del Partito Democratico

Camilla Sgambato

Al Presidente della Commissione di Garanzia

Ubaldo Greco

Apprendiamo, dai mezzi di informazione, che si sarebbe costituito il Gruppo Consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Provinciale di Caserta, del quale farebbe parte, addirittura con la carica di capogruppo, il cons. Carlo Russo.

Ebbene, ove mai tale notizia fosse vera, noi sottoscritti, in rappresentanza del Circolo di Santa Maria C.V., intendiamo ribadire, ancora una volta, che il Cons. Carlo Russo, peraltro non candidatosi in una lista che presentava il simbolo del Partito Democratico, non può rappresentare in nessuna sede ed in nessun organismo il Partito Democratico.

Attualmente egli non è e, secondo le norme statutarie, non può essere, iscritto nel nostro partito, facendo parte di una maggioranza consiliare, a Santa Maria C.V., rispetto alla quale il Partito Democratico è sempre stato, in maniera decisa ed unanime, all’opposizione.

Di tale maggioranza amministrativa, peraltro, fa ufficialmente parte La Lega per Salvini, addirittura con un componente in giunta.

Dunque, chiediamo ai massimi organismi del nostro partito, di prendere pubblicamente posizione sull’accaduto chiarendo come sia possibile che chi amministra, in una delle città più importanti della provincia, con la Lega, possa essere considerato parte integrante del partito democratico nel consiglio provinciale.

Noi riteniamo che la situazione creatasi sia in aperto contrasto con le regole del nostro statuto nazionale e, pertanto, chiediamo che vengano immediatamente investiti della vicenda gli organismi di controllo.

Qualora, poi, il sig. Carlo Russo, con qualche escamotage, sia riuscito ad iscriversi al partito che tanto ostinatamente osteggia, è evidente che la sua posizione politica a S. Maria C.V., in aperto contrasto con le unanimi determinazioni del Circolo cittadino – considerato che condivide il governo cittadino con la Lega – rende inevitabile ed indispensabile la sua immediata espulsione, che, evidentemente, chiediamo in modo esplicito sia da ora!

Riteniamo che questa vicenda rappresenti un precedente gravissimo che rischia di minare definitivamente ed irrevocabilmente i rapporti con il Circolo di S. Maria C.V., già costantemente provati da prese di posizione ambigue ed incomprensibili da parte di esponenti istituzionali del nostro Partito.

Ci auguriamo che la segreteria Provinciale voglia finalmente farsi carico della anomala situazione creatasi.

In ogni caso, il Circolo di S. Maria C.V. ritiene indispensabile investire della vicenda anche i vertici regionali e nazionali del partito, anche per comprendere se nella nostra compagine esista ancora spazio per svolgere in modo coerente e convinto una attività politica.

Si fa presente che il Sig. Carlo Russo ad oggi riveste la carica di Consigliere Comunale in maggioranza contro il partito Democratico che è unitamente in opposizione.

Non può essere iscritto se governa contro il Partito Democratico Come citato sullo statuto nazionale del 18/07/2015, Capo I, art.2 comma 9

Il Segretario

Francesco Fiore

I consiglieri comunali.

Umberto Pappadia

Francesco Rosario Di Nardo

