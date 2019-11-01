10:26:03 CASERTA. Con rammarico e con rabbia comunichiamo che la nostra sede, in Viale Ellittico 27, è stata brutalmente saccheggiata.

Il nostro ufficio, la nostra casa, l'intera comunità cittadina subisce l'ennesimo duro attacco! Mentre siamo ancora in attesa della perizia per quantificare i lavori della messa in sicurezza, perizia che DEVE fare la regione Campania, proprietaria della struttura stessa, appare inequivocabile che con la nostra fuoriuscita la situazione della struttura è andata peggiorando e non migliorando.

Dal 12 marzo l'Ex Canapificio è posto sotto sequestro, non sono mai pervenute perizie e risposte da parte delle istituzioni. Il 28 giugno del 2019, presso la nostra struttura, abbiamo subito un grave furto, è stato rubato del materiale per un valore di oltre 10.000 euro, tra kit accoglienza per i migranti, strumentazione musicale, giochi e materiale per i bambini.

In questi giorni un altro gravissimo furto è stato compiuto, segno di barbarie indiscussa: sono stati rubati tutti gli infissi, compreso il portone, tutti gli impianti termosanitari, inclusa la caldaia, e gli impianti elettrici.

Rimandiamo al video di denuncia del furto sul nostro canale youtube:

L'Ex Canapificio, un luogo simbolo di vita ora è abbandonato ed è stato preso d'assalto per la seconda volta. Il degrado avanza, il silenzio delle istituzioni non è più tollerabile!

Per aiutarci a far fronte a quest'ennesima emergenza, a quest'ennesimo attacco sferrato a tutta la comunità rilanciamo una raccolta fondi e alle istituzioni diciamo ''fate presto non c'è più tempo!''

Per sostenerci e aiutarci a comprare il materiale rubato: Banca Fideuram. Nella causale, scrivere:

“Donazione per l'Ex Canapificio e per il Progetto Sprar di Caserta”

Conto intestato a: "Comitato per il centro sociale"

IBAN: IT84L0329601601000064298827

Per Info: 3661403238

Facebook /Instagram /Twitter / Youtube "Csa Ex Canapificio Caserta"