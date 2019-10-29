21:30:58 Otto pizzerie di Terra di Lavoro con tanto di doppio derby familiare: sono questi i numeri della finalissima del Pizza Awards che vede, ancora una volta i maestri del nostro territorio protagonisti.
Si sfideranno Francesco e Sasà Martucci de I Masanielli e, le pizzerie di Caiazzo Pepe in Grani e Antica Oseria Pepe che dovranno vedersela contro gli agguerritissimi Ciccio Vitiello di Casa Vitiello, Salvatore Lionello di Succivo, Sanmarco di Aversa e l’Elite di Alvignano.
Le prove per decretare quali saranno le migliori pizze e pizzerie d’Italia si svolgeranno lunedì 11 novembre, dalle 15:00 alle 17:00, all’interno degli spazi del Roma Convention Center “La Nuvola”, in occasione della VII edizione della manifestazione Excellence2019.
Come funziona
Protagonista del premio è la «pizza» come prodotto alimentare, giudicata su parametri “classici” come materie prime, impasti, condimenti, digeribilità. Ma la giuria tiene in considerazione anche fattori come rispetto per la tradizione, creatività, innovazione e attenzione verso diete particolari e intolleranze, oltre ad ambiente, servizio di sala (cortesia, accoglienza, preparazione, pulizia), carta delle birre o dei vini, che saranno premiati con dei riconoscimenti speciali dalla giuria tecnica, dai media partner e dagli sponsor. I destinatari dei premi sono dunque le migliori pizzerie d’Italia e i migliori professionisti emergenti.
La sede dei Pizza Awards Italia 2019 sarà una location di assoluto prestigio, La Nuvola, all’interno della VII edizione della manifestazione «Excellence».
La miglior pizza d'Italia
Nella prima fase viene stilata una rosa (non una classifica) delle migliori 100 pizzerie d’Italia ricavata dalla media dei punteggi ottenuti da ogni singolo ristorante sulle principali guide e sul giudizio dei media partner dei P.A.I. 2019. I membri della giuria esprimono le proprie preferenze sulla lista delle cento nomination (voto da 7 a 10), che vengono poi sommate per ottenere la graduatoria finale.
La miglior pizza tradizionale, la miglior pizza contemporanea e la miglior nuova apertura vengono votate dalla medesima giuria, a livello nazionale, con preferenza unica.
La miglior pizza regionale
Valgono le stesse modalità della graduatoria nazionale, ma le nomination sono ridotte a un massimo di 20 pizzerie per ogni regione. La pizzeria più votata di ogni regione sarà automaticamente premiata come la migliore.
I premi speciali
I premi speciali (napoletana, romana, bio, format innovativo, carta dei vini e delle birre, pizza canotto e comunicazione digitale) saranno invece assegnati dai media partner e/o dagli sponsor.
I migliori pizzaioli d’Italia
Da una commissione di 10 giurati vengono definite 5 nomination per ognuna delle 4 categorie in gara (pizza chef uomo, pizza chef donna pizza chef under 25, pizza chef social). I membri della giuria ordinano le diverse graduatorie secondo il proprio personale e qualificato giudizio. La somma dei giudizi decreta la classifica finale per ogni categoria.
I risultati
I risultati verranno ufficializzati nella cerimonia di premiazione. Ai ristoratori, chef e professionisti premiati, che dovranno ovviamente partecipare all’evento, sarà comunicata la consegna di un premio, ma non quale o, tantomeno, la posizione in classifica del proprio ristorante, che verrà pubblicata online e via social media sui canali ufficiali al termine della cerimonia.
PIZZA - Categorie principali
MIGLIOR PIZZA D’ITALIA
MIGLIOR PIZZA TRADIZIONALE
MIGLIOR PIZZA CONTEMPORANEA
MIGLIOR NUOVA APERTURA
MIGLIOR PIZZA REGIONALE (una per ognuna delle 20 regioni)
PIZZAIOLI
MIGLIOR PIZZA CHEF (UOMO)
MIGLIOR PIZZA CHEF (DONNA)
PIZZA - Premi speciali
MIGLIOR PIZZA NAPOLETANA
MIGLIOR PIZZA ROMANA
MIGLIOR PIZZA CANOTTO
MIGLIOR PIZZA FRITTA
MIGLIOR PIZZA BIO
MIGLIOR PIZZA SENZA GLUTINE
MIGLIOR CARTA VINI E BIRRE
MIGLIOR DESIGN
MIGLIOR COMUNICAZIONE DIGITALE
Le migliori 100 Pizzerie d'Italia
Le Nomination
Abruzzo (2)
Giangi Pizzeria Gourmet - Arielli (CH)
La Sorgente - Guardiagrele (CH)
Basilicata (2)
Da Zero - Matera
Fandango - Filiano (PZ)
Calabria (1)
La Mimosa - Siderno (RC)
Campania (23)
10 Diego Vitagliano - Napoli
50 Kalò - Napoli
Antica Osteria Pepe - Caiazzo (CE)
Casa Vitiello - Caserta (CE)
Concettina ai tre santi
Da Attilio - Napoli
Da Zero - Vallo della Lucania (SA)
Elite - Alvignano (CE)
Fratelli Salvo - San Giorgio a Cremano (NA)
I Masanielli - Caserta (CE)
I Masanielli Sasà Martucci - Caserta (CE)
L’Antica Pizzeria Da Michele - Napoli
La Notizia Gourmet - Napoli
Le Figlie di Iorio - Napoli
Le Parùle - Ercolano (NA)
Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli
Pepe in Grani - Caiazzo (CE)
Pignalosa - Salerno
Salvatore Lioniello - Succivo (CE)
Sammarco - Aversa (CE)
Sorbillo - Napoli
Tre Voglie - Battipaglia (SA)
Vincenzo Capuano - Napoli
Emilia Romagna (6)
Berberè - Castel Maggiore (BO)
La Bufala - Maranello (MO)
O Fiore Mio - Faenza (RA)
Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia
Pummà - Bologna
Al Civicosei - Trieste
Lazio (14)
180 gr - Roma
Angelo Pezzella - Roma
In Fucina - Roma
La Gatta Mangiona - Roma
Lievito Madre Sorbillo - Roma
Madre - Roma
Osteria Birra del Borgo - Roma
Proloco Dol - Roma
Proloco Pinciano - Roma
Pupillo - Frosinone
Sbanco - Roma
Seu Illuminati - Roma
Sforno - Roma
Tonda - Roma
Liguria (2)
Officine del Cibo - Sarzana (SP)
Savô - Genova
Lombardia (15)
Cocciuto - Milano
Crosta - Milano
Da Michele - Milano
Da Zero - Milano
Dry - Milano
Enosteria Lipen - Triuggio (MB)
Giolina - Milano
Lievità - Milano
Montenegrina Tric Trac - Legnano (MI)
Olio a Crudo Sorbillo - Milano
Pizzium - Milano
Pizzottella - Milano
Rossopomodoro Sabotino - Milano
Salvatore Mugnano - Milano
Sirani - Bagnolo Mella (BS)
Marche (2)
Mamma Rosa - Ortezzano (FM)
Mezzometro - Senigallia (PS)
Molise (1)
Miseria & Nobiltà - Campobasso
Piemonte (4)
Bricks - Torino
Gusto Divino - Saluzzo (CN)
Patrick Ricci - San Mauro Torinese (TO)
Vola Bontà per Tutti - Castino (CN)
Puglia (3)
400 Gradi - Lecce
Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (BT)
Pomodoro e Basilico - Martina Franca (TA)
Sardegna (2)
Framento - Cagliari
Pizzeria Bosco - Tempio Pausania (OT)
Sicilia (5)
Da Clara - Venetico Superiore (ME)
Fud - Catania (CT)
La Braciera - Palermo
Orso - Messina
Piano B - Siracusa
Toscana (8)
Apogeo - Pietrasanta (LU)
Battil’oro - Querceta (LU)
Duje - Firenze
Giotto - Firenze
Il Vecchio e il Mare - Firenze
La Pergola di Radicondoli - Radicondoli (SI)
La Ventola - Rosignano Marittimo (LI)
Le Follie di Romualdo - Firenze
Trentino-Alto Adige (1)
Korallo - Trento
Umbria (1)
Officine Bartolini - Perugia
Valle d’Aosta (1)
Du Tunnel - Courmayeur (AO)
Veneto (7)
Da Ezio - Alano di Piave (BL)
Gigi Pipa - Este (PD)
Grigoris - Mestre (VE)
Guglielmo Vuolo - Verona
I Tigli - San Bonifacio (VR)
Ottocento Bio - Bassano del Grappa (VI)
Renato Bosco - San Martino Buon Albergo (VR)