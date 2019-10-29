

21:30:58 Otto pizzerie di Terra di Lavoro con tanto di doppio derby familiare: sono questi i numeri della finalissima del Pizza Awards che vede, ancora una volta i maestri del nostro territorio protagonisti.

Si sfideranno Francesco e Sasà Martucci de I Masanielli e, le pizzerie di Caiazzo Pepe in Grani e Antica Oseria Pepe che dovranno vedersela contro gli agguerritissimi Ciccio Vitiello di Casa Vitiello, Salvatore Lionello di Succivo, Sanmarco di Aversa e l’Elite di Alvignano.

Le prove per decretare quali saranno le migliori pizze e pizzerie d’Italia si svolgeranno lunedì 11 novembre, dalle 15:00 alle 17:00, all’interno degli spazi del Roma Convention Center “La Nuvola”, in occasione della VII edizione della manifestazione Excellence2019.

Come funziona

Protagonista del premio è la «pizza» come prodotto alimentare, giudicata su parametri “classici” come materie prime, impasti, condimenti, digeribilità. Ma la giuria tiene in considerazione anche fattori come rispetto per la tradizione, creatività, innovazione e attenzione verso diete particolari e intolleranze, oltre ad ambiente, servizio di sala (cortesia, accoglienza, preparazione, pulizia), carta delle birre o dei vini, che saranno premiati con dei riconoscimenti speciali dalla giuria tecnica, dai media partner e dagli sponsor. I destinatari dei premi sono dunque le migliori pizzerie d’Italia e i migliori professionisti emergenti.

La sede dei Pizza Awards Italia 2019 sarà una location di assoluto prestigio, La Nuvola, all’interno della VII edizione della manifestazione «Excellence».

La miglior pizza d'Italia

Nella prima fase viene stilata una rosa (non una classifica) delle migliori 100 pizzerie d’Italia ricavata dalla media dei punteggi ottenuti da ogni singolo ristorante sulle principali guide e sul giudizio dei media partner dei P.A.I. 2019. I membri della giuria esprimono le proprie preferenze sulla lista delle cento nomination (voto da 7 a 10), che vengono poi sommate per ottenere la graduatoria finale.

La miglior pizza tradizionale, la miglior pizza contemporanea e la miglior nuova apertura vengono votate dalla medesima giuria, a livello nazionale, con preferenza unica.

La miglior pizza regionale

Valgono le stesse modalità della graduatoria nazionale, ma le nomination sono ridotte a un massimo di 20 pizzerie per ogni regione. La pizzeria più votata di ogni regione sarà automaticamente premiata come la migliore.

I premi speciali

I premi speciali (napoletana, romana, bio, format innovativo, carta dei vini e delle birre, pizza canotto e comunicazione digitale) saranno invece assegnati dai media partner e/o dagli sponsor.

I migliori pizzaioli d’Italia

Da una commissione di 10 giurati vengono definite 5 nomination per ognuna delle 4 categorie in gara (pizza chef uomo, pizza chef donna pizza chef under 25, pizza chef social). I membri della giuria ordinano le diverse graduatorie secondo il proprio personale e qualificato giudizio. La somma dei giudizi decreta la classifica finale per ogni categoria.

I risultati

I risultati verranno ufficializzati nella cerimonia di premiazione. Ai ristoratori, chef e professionisti premiati, che dovranno ovviamente partecipare all’evento, sarà comunicata la consegna di un premio, ma non quale o, tantomeno, la posizione in classifica del proprio ristorante, che verrà pubblicata online e via social media sui canali ufficiali al termine della cerimonia.

PIZZA - Categorie principali

MIGLIOR PIZZA D’ITALIA

MIGLIOR PIZZA TRADIZIONALE

MIGLIOR PIZZA CONTEMPORANEA

MIGLIOR NUOVA APERTURA

MIGLIOR PIZZA REGIONALE (una per ognuna delle 20 regioni)

PIZZAIOLI

MIGLIOR PIZZA CHEF (UOMO)

MIGLIOR PIZZA CHEF (DONNA)

PIZZA - Premi speciali

MIGLIOR PIZZA NAPOLETANA

MIGLIOR PIZZA ROMANA

MIGLIOR PIZZA CANOTTO

MIGLIOR PIZZA FRITTA

MIGLIOR PIZZA BIO

MIGLIOR PIZZA SENZA GLUTINE

MIGLIOR CARTA VINI E BIRRE

MIGLIOR DESIGN

MIGLIOR COMUNICAZIONE DIGITALE

Le migliori 100 Pizzerie d'Italia

Le Nomination

Abruzzo (2)

Giangi Pizzeria Gourmet - Arielli (CH)

La Sorgente - Guardiagrele (CH)

Basilicata (2)

Da Zero - Matera

Fandango - Filiano (PZ)

Calabria (1)

La Mimosa - Siderno (RC)

Campania (23)

10 Diego Vitagliano - Napoli

50 Kalò - Napoli

Antica Osteria Pepe - Caiazzo (CE)

Casa Vitiello - Caserta (CE)

Concettina ai tre santi

Da Attilio - Napoli

Da Zero - Vallo della Lucania (SA)

Elite - Alvignano (CE)

Fratelli Salvo - San Giorgio a Cremano (NA)

I Masanielli - Caserta (CE)

I Masanielli Sasà Martucci - Caserta (CE)

L’Antica Pizzeria Da Michele - Napoli

La Notizia Gourmet - Napoli

Le Figlie di Iorio - Napoli

Le Parùle - Ercolano (NA)

Palazzo Petrucci Pizzeria - Napoli

Pepe in Grani - Caiazzo (CE)

Pignalosa - Salerno

Salvatore Lioniello - Succivo (CE)

Sammarco - Aversa (CE)

Sorbillo - Napoli

Tre Voglie - Battipaglia (SA)

Vincenzo Capuano - Napoli

Emilia Romagna (6)

Berberè - Castel Maggiore (BO)

La Bufala - Maranello (MO)

O Fiore Mio - Faenza (RA)

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

Pummà - Bologna

Al Civicosei - Trieste

Lazio (14)

180 gr - Roma

Angelo Pezzella - Roma

In Fucina - Roma

La Gatta Mangiona - Roma

Lievito Madre Sorbillo - Roma

Madre - Roma

Osteria Birra del Borgo - Roma

Proloco Dol - Roma

Proloco Pinciano - Roma

Pupillo - Frosinone

Sbanco - Roma

Seu Illuminati - Roma

Sforno - Roma

Tonda - Roma

Liguria (2)

Officine del Cibo - Sarzana (SP)

Savô - Genova

Lombardia (15)

Cocciuto - Milano

Crosta - Milano

Da Michele - Milano

Da Zero - Milano

Dry - Milano

Enosteria Lipen - Triuggio (MB)

Giolina - Milano

Lievità - Milano

Montenegrina Tric Trac - Legnano (MI)

Olio a Crudo Sorbillo - Milano

Pizzium - Milano

Pizzottella - Milano

Rossopomodoro Sabotino - Milano

Salvatore Mugnano - Milano

Sirani - Bagnolo Mella (BS)

Marche (2)

Mamma Rosa - Ortezzano (FM)

Mezzometro - Senigallia (PS)

Molise (1)

Miseria & Nobiltà - Campobasso

Piemonte (4)

Bricks - Torino

Gusto Divino - Saluzzo (CN)

Patrick Ricci - San Mauro Torinese (TO)

Vola Bontà per Tutti - Castino (CN)

Puglia (3)

400 Gradi - Lecce

Canneto Beach 2 - Margherita di Savoia (BT)

Pomodoro e Basilico - Martina Franca (TA)

Sardegna (2)

Framento - Cagliari

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania (OT)

Sicilia (5)

Da Clara - Venetico Superiore (ME)

Fud - Catania (CT)

La Braciera - Palermo

Orso - Messina

Piano B - Siracusa

Toscana (8)

Apogeo - Pietrasanta (LU)

Battil’oro - Querceta (LU)

Duje - Firenze

Giotto - Firenze

Il Vecchio e il Mare - Firenze

La Pergola di Radicondoli - Radicondoli (SI)

La Ventola - Rosignano Marittimo (LI)

Le Follie di Romualdo - Firenze

Trentino-Alto Adige (1)

Korallo - Trento

Umbria (1)

Officine Bartolini - Perugia

Valle d’Aosta (1)

Du Tunnel - Courmayeur (AO)

Veneto (7)

Da Ezio - Alano di Piave (BL)

Gigi Pipa - Este (PD)

Grigoris - Mestre (VE)

Guglielmo Vuolo - Verona

I Tigli - San Bonifacio (VR)

Ottocento Bio - Bassano del Grappa (VI)

Renato Bosco - San Martino Buon Albergo (VR)