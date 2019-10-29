19:19:10 Questa volta l’estate sembra davvero essere finita.
Nelle prossime ore le temperature crolleranno bruscamente con un’ondata di maltempo che si abbatterà su tutta la Campania.
Chi sognava un ponte dei Morti con una gita fuori porta dovrà rivedere i propri piani, dal momento che il clima che ci troveremo davanti non sarà quello ideale per una passeggiata.
Le temperature cominceranno a scendere dal 31 ottobre quando si registreranno anche forti piogge.
La colonnina di mercurio scenderà ulteriormente con l'inizio di novembre.
In Campania, già tra mercoledì e giovedì si registreranno i primi cali di temperatura, con le massime che raggiungeranno i 22-23 gradi e le minime tra i 15-16 gradi circa per poi scendere ancora fino ai 19-20 gradi di massima ed i 13-14 di minima il primo novembre.