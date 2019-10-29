BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

17:21:14 La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta vola!!! C'è tutto il Centro-Sud che si  è prenotato per fare il tifo per il club casertano, alla vigilia della sfida con l'Imoco Volley Conegliano.

Di sicuro questo è  uno dei momenti più attesi della stagione 2019-2020, con i ticket di ingresso che, in queste ore, stanno andando letteralmente a ruba.

E' quasi sold out!!! Acquisti non soltanto dalla Campania, ma dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Capitale. 

Insomma, è tutto il Centro-Sud che spinge affinché la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta affronti a testa alta la sfida con le campionesse d'Italia.    

Un successo inaudito del Club Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che si conferma, alla luce del quasi tutto esaurito, un punto di riferimento del Volley, di serie A1, in tutto il Centro-Sud.  Caserta nell'Olimpo del Volley internazionale: riflettori puntati sul PalaVignola, giovedì sera, a partire dalle 20.30.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next