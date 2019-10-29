17:21:14 La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta vola!!! C'è tutto il Centro-Sud che si è prenotato per fare il tifo per il club casertano, alla vigilia della sfida con l'Imoco Volley Conegliano.
Di sicuro questo è uno dei momenti più attesi della stagione 2019-2020, con i ticket di ingresso che, in queste ore, stanno andando letteralmente a ruba.
E' quasi sold out!!! Acquisti non soltanto dalla Campania, ma dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Capitale.
Insomma, è tutto il Centro-Sud che spinge affinché la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta affronti a testa alta la sfida con le campionesse d'Italia.
Un successo inaudito del Club Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che si conferma, alla luce del quasi tutto esaurito, un punto di riferimento del Volley, di serie A1, in tutto il Centro-Sud. Caserta nell'Olimpo del Volley internazionale: riflettori puntati sul PalaVignola, giovedì sera, a partire dalle 20.30.