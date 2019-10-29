15:27:03 CERVINO. Scade il prossimo 31 ottobre il bando pubblico per la presentazione delle candidature a componenti della "Commissione Comunale per la realizzazione della Parità dei Diritti e delle Opportunità tra uomo e donna", lo comunica Emanuela Daddio, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Cervino, guidato dal sindaco Gennaro Piscitelli.

La Commissione sarà formata da sette componenti, di cui membro di diritto sarà l’assessore con la delega alle Pari Opportunità, gli altri sei componenti saranno scelti in base ai requisiti che la normativa prevede per la candidatura.

“Essere dalla parte delle donne non significa sognare un mondo in cui i rapporti di dominio possano finalmente capovolgersi per far subire all’uomo ciò che la donna ha subito per secoli. – lo afferma l’assessore Emanuela Daddio che aggiunge - Essere dalla parte delle donne vuol dire lottare per costruire una società egualitaria, in cui essere uomo o donna sia «indifferente» e non abbia alcuna rilevanza.

La nostra amministrazione tiene molto alla crescita culturale e sociale del nostro piccolo paese e la Commissione è un prezioso strumento attraverso il quale si possono elaborare proposte di interventi atti a rimuovere gli ostacoli di fatto limitativi dei principi di parità, intervenendo sui modelli culturali e sociali che rappresentano un focolaio di discriminazione non solo di “genere” ma anche sessuale, etnica, religiosa”.