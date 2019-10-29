11:24:06 CASERTA. Nella splendida cornice della sala convegni dell’Hotel dei Cavalieri (p.zza Vanvitelli n.12), che per l’occasione è stata gremita di gente, si è tenuto il convegno “LE DIVERSE ABILITA’ - DAL BISOGNO NEGATO ALL’IMPEGNO CONCRETO”.

L’evento, organizzato dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Provincia di Caserta, e fortemente voluto dall’On. Carlo Sarro, Presidente Provinciale Forza Italia Provincia di Caserta, ha visto la partecipazione dei parlamentari del gruppo di Forza Italia, attivi sul tema delle diverse abilità, On. Giusy Versace e On. Matteo Dell’Osso.

Nel corso del convegno si è dibattuto sulla tematica delle diverse abilità, analizzando la proposta legislativa messa in atto dai gruppi parlamentari di Forza Italia dal 1994 ai giorni nostri. Dall’analisi di quanto è emerso dal convegno il gruppo parlamentare, quello regionale e provinciale di Forza Italia, si attiveranno per redigere una proposta di legge sulla tematica. Il tema rappresenta, per il Coordinamento Provinciale, elemento centrale dell’attività legislativa e politica di Forza Italia, di cui l’On. Matteo Dall’Osso e l’On. Giusy Versace, sono tra i massimi esponenti.

A Moderare l’evento è stata la famosa ed importante giornalista casertana Francesca Nardi.

Sono intervenuti ai lavori del Convegno, oltre gli On. Giusy Versace e l’On. Matteo Dall’Osso,

il Dott. Antonio De Lucia, commercialista;

Adele Vairo, coordinatrice regionale Azzurro Donna Campania nonché referente regionale Dipartimento Istruzione FI;

Francesco Mennella, chirurgo ortopedico assistente sociale;

Giorgio Magliocca, Presidente Provincia e coordinatore provinciale FI;

On. Massimo Grimaldi, vice coordinatore regionale FI;

On. Carlo Sarro, Componente Commissione Affari Istituzionali;

Sen. Alessandrina Lonardo, Componente Commissione Antimafia;

Sen. Domenico Siano, Coordinatore regionale FI.

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Caserta ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’evento.