BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

11:24:06 CASERTA. Nella splendida cornice della sala convegni dell’Hotel dei Cavalieri (p.zza Vanvitelli n.12), che per l’occasione è stata gremita di gente, si è tenuto il convegno “LE DIVERSE ABILITA’ - DAL BISOGNO NEGATO ALL’IMPEGNO CONCRETO”.

L’evento, organizzato dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Provincia di Caserta, e fortemente voluto dall’On. Carlo Sarro, Presidente Provinciale Forza Italia Provincia di Caserta, ha visto la partecipazione dei parlamentari del gruppo di Forza Italia, attivi sul tema delle diverse abilità, On. Giusy Versace e On. Matteo Dell’Osso.

Nel corso del convegno si è dibattuto sulla tematica delle diverse abilità, analizzando la proposta legislativa messa in atto dai gruppi parlamentari di Forza Italia dal 1994 ai giorni nostri. Dall’analisi di quanto è emerso dal convegno il gruppo parlamentare, quello regionale e provinciale di Forza Italia, si attiveranno per redigere una proposta di legge sulla tematica. Il tema rappresenta, per il Coordinamento Provinciale, elemento centrale dell’attività legislativa e politica di Forza Italia, di cui l’On. Matteo Dall’Osso e l’On. Giusy Versace, sono tra i massimi esponenti.

A Moderare l’evento è stata la famosa ed importante giornalista casertana Francesca Nardi.

Sono intervenuti ai lavori del Convegno, oltre gli On. Giusy Versace e l’On. Matteo Dall’Osso,

il Dott. Antonio De Lucia, commercialista;

Adele Vairo, coordinatrice regionale Azzurro Donna Campania nonché referente regionale Dipartimento Istruzione FI;

Francesco Mennella, chirurgo ortopedico assistente sociale;

Giorgio Magliocca, Presidente Provincia e coordinatore provinciale FI;

On. Massimo Grimaldi, vice coordinatore regionale FI;

On. Carlo Sarro, Componente Commissione Affari Istituzionali;

Sen. Alessandrina Lonardo, Componente Commissione Antimafia;

Sen. Domenico Siano, Coordinatore regionale FI.

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Caserta ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’evento.

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next