20:48:41 Gennaro Oliviero, Presidente della Commissione Ambiente in Consiglio Regionale, annuncia l’approvazione, nella seduta odierna, della sua Proposta di Legge per la riduzione dei nitrati sul territorio campano.

 “Oggi, in Consiglio regionale, è stata approvata, all’unanimità, la proposta di legge, da me presentata, per ridurre la concentrazione di nitrati al suolo e nelle acque della Regione Campania - esordisce il Presidente Commissione Ambiente, Gennaro Oliviero, nonché Consigliere regionale del PD -.

Soddisfatto del lavoro svolto. 

C’è stata massima collaborazione da parte di tutti i gruppi consiliari, anche quelli all’opposizione. 

Del resto, la procedura di infrazione presa in considerazione dalla Comunità Europea esigeva una risposta efficace, che non tenesse conto delle diverse visioni politiche.”

“Il testo - aggiunge - concertato con la Giunta, in particolare con il supporto del Vice Presidente,

Fulvio Bonavitacola, prevede il trattamento di tutti i reflui organici da allevamento, sia in piccoli impianti per singola azienda, che in grosse strutture al servizio di appositi consorzi da incentivati.

Viene rafforzato il ruolo del nostro Ente, nell’effettuare controlli e nel gestirne le procedure.

La precedente legge del 2010, affidando ai comuni compiti in materia, non tenendo conto della carenza di personale specializzato nei nostri enti locali, ha avuto comune unico risultato l’ulteriore aggravio di questa fattispecie, aumentando le zone a rischio e creando serie criticità per quei territori che hanno nel comparto zootecnico un motore determinante della loro economia.

La parte tecnico operativa sarà demandata ad ARPAC e AA.SS.LL.

Previsti fondi per 300mila Euro, da rinnovare negli anni successivi, al fine di consentire il celere avvio dei consorzi, prevedendo un termine di 24 mesi per completare con la relativa impiantistica.”

“Oggi la buona politica prevale, dimostriamo all’Europa quanto in Campania si possa far bene e, soprattutto, quanto questa maggioranza abbia a cuore la tutela dell’allevamento, fetta importante del nostro PIL - conclude Gennaro Oliviero”.

 

 

