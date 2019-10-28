18:03:42 Il Comune di Trentola Ducenta ha avviato una serrata attività di controllo al fine di contrastare il diffuso fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica. I primi accertamenti, condotti nella mattinata di oggi, hanno consentito di individuare tre allacci abusivi.
L’attività di contrasto si rende necessaria in considerazione della consistente differenza tra la fornitura di acqua potabile erogata dalla Soc. Acqua Campania Spa, concessionaria della Regione Campania, e quella rilevata dai consumi sulla rete comunale.
In particolare, risulta che il quantitativo di acqua potabile rilevato dai contatori sulla rete comunale corrisponda alla metà del quantitativo di acqua potabile erogato da Acqua Campania Spa. Pur tenendo conto delle dispersioni dovute alla vetustà della rete idrica, tale differenza è da ricondurre ad altre cause, che vanno verificate attraverso un sistema di controlli.
E’ evidente, peraltro, che la differenza fra la quantità di acqua potabile acquistata da Acqua Campania Spa e quella oggetto di riscossione da parte del Comune incide negativamente sul costo del servizio addebitato agli utenti che pagano regolarmente il servizio.
All’attività di verifica, iniziata stamane e che proseguirà nelle prossime settimane, ha presenziato anche personale della locale Stazione dei Carabinieri, cui va il ringraziamento del Comune per la preziosa attività di supporto.
Le infrazioni accertate, ove costituiscano possibile notizia di reato, verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria.
Il Commissario Straordinario
Andrea Cantadori