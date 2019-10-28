BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:03:42 Il Comune di Trentola Ducenta ha avviato una serrata attività di controllo al fine di contrastare il diffuso fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica. I primi accertamenti, condotti nella mattinata di oggi, hanno consentito di individuare tre allacci abusivi.

L’attività di contrasto si rende necessaria in considerazione della consistente differenza tra la fornitura di acqua potabile erogata dalla Soc. Acqua Campania Spa, concessionaria della Regione Campania, e quella rilevata dai consumi sulla rete comunale.

In particolare, risulta che il quantitativo di acqua potabile rilevato dai contatori sulla rete comunale corrisponda alla metà del quantitativo di acqua potabile erogato da Acqua Campania Spa. Pur tenendo conto delle dispersioni dovute alla vetustà della rete idrica, tale differenza è da ricondurre ad altre cause, che vanno verificate attraverso un sistema di controlli.

E’ evidente, peraltro, che la differenza fra la quantità di acqua potabile acquistata da Acqua Campania Spa e quella oggetto di riscossione da parte del Comune incide negativamente sul costo del servizio addebitato agli utenti che pagano regolarmente il servizio.

All’attività di verifica, iniziata stamane e che proseguirà nelle prossime settimane, ha presenziato anche personale della locale Stazione dei Carabinieri, cui va il ringraziamento del Comune per la preziosa attività di supporto.

Le infrazioni accertate, ove costituiscano possibile notizia di reato, verranno segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Il Commissario Straordinario

Andrea Cantadori

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next