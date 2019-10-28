Era l’ottobre del 1949 quando i primi Club, sorti spontaneamente in tutta Italia nel nome dell’amore per Vespa, si riunirono a Viareggio per fondare il Vespa Club Italia.

Vespa era stata lanciata da soli tre anni ma muoversi, viaggiare e incontrarsi su quelle due ruote che stavano rivoluzionando la mobilità, era già sinonimo di libertà, di fruibilità degli spazi, di più facili rapporti sociali.

Vespa stava diventando un fenomeno che avrebbe caratterizzato più epoche unendo in un’unica passione popoli e culture lontane e generazioni diverse.

Al Museo Piaggio, sabato scorso, la Fondazione Piaggio ha festeggiato quel momento, che dette il via al fenomeno dell’associazionismo di Vespa, accogliendo i delegati dei Vespa Club italiani.

Appassionati sono arrivati da tutte le regioni, in sella a oltre 200 Vespa di ogni epoca, in rappresentanza di altrettanti Club e, per raggiungere il Museo di Pontedera, hanno ripercorso lo steso tragitto da Viareggio di settanta anni fa, quando i membri fondatori incontrarono Enrico Piaggio in persona.

La festa al Museo che ha celebrato i settanta anni del primo Vespa Club nazionale capita in uno dei momenti più felici nella lunga storia di Vespa segnata da oltre 18 milioni di esemplari diffusi in tutto il mondo.

Oggi Vespa è un marchio globale, una icona dello stile e della tecnologia italiane, conosciuta e amata in tutto il mondo.

Dopo la fondazione del Vespa Club Italia del 1949 nacquero i Vespa Club di Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svizzera. Il fenomeno si estese in pochi mesi a tutto il continente tanto da portare alla costituzione del Vespa Club Europa, al quale aderirono subito tutti gli altri paesi europei e, successivamente, a una Federazione che raccolse i Vespa Club di tutto il mondo visto che il successo di Vespa aveva varcato gli oceani.

Ora questa attività straordinaria è coordinata dal Vespa World Club, nato nel marzo 2006.

Ad oggi sono 49 i Vespa Club Nazionali associati, e i soci 200.000 in tutto il mondo. Impossibile quantificare il numero degli appassionati di Vespa così come le pagine internet dedicate allo scooter più diffuso e famoso al mondo.

Ogni anno i Vespa Club nazionali e gli appassionati di tutto il mondo si radunano per i Vespa World Days.