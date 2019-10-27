13:25:01 NAPOLI. Nel PANN Palazzo delle arti, il team BeyondShape con il progetto INBODY-Instant Body Scanner è vincitore del concorso regionale per l’innovazione Start Cup Campania 2019, promosso dalle Università campane e finalizzato a mettere in gara gruppi di persone che elaborano idee imprenditoriali basate sulla ricerca e l'innovazione.

INBODY è un body scanner tridimensionale fotogrammetrico che consente una acquisizione istantanea delle forme anatomiche del corpo umano a partire da semplici fotografie, con una accuratezza di digitalizzazione nell'ordine del mm. mira a velocizzare e a migliorare in termini di qualità i processi produttivi di dispositivi biomedicali a calzatura personalizzata (protesi e ortesi) che richiedono modelli digitali accurati del corpo umano.

Rappresenta uno strumento complementare all'esame radiografico per lo screening e il monitoraggio di patologie legate a deformità spinali (come la scoliosi e la cifosi).

INBODY è il prodotto di punta del neo Spin Off, dell’Università Federico II di Napoli, BeyondShape, che si occupa di fornire sistemi per la scansione 3D e il processamento delle forme anatomiche del corpo umano in diversi campi medici (ortopedia, fisiatria, posturologia, chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria etc.).

Il team BeyondShape, multidisciplinare, è composto da membri del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione (Stanislao Grazioso, Teodorico Caporaso, Dario Panariello, Giuseppe Di Gironimo e Mario Selvaggio),

del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche (Angela Palomba)

e dell'azienda ortopedica Ortopedia Ruggiero srl (Roberta Antonia Ruggiero).

Dopo questo traguardo il team campano si prepara per l’ancor più prestigioso riconoscimento nazionale PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione 2019) il 28 e 29 novembre a Catania.