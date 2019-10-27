BCC MUTUI 2025
09:02:32 Durante la campagna elettorale abbiamo preso un impegno importante nei confronti dei cittadini di Capua e Sant'Angelo in Formis, ovvero impegnarci per ottenere la messa in sicurezza del Ponte Nuovo e la conseguente riapertura.

Subito dopo il nostro insediamento, come sapete, la #Giunta della Regione Campania aveva deliberato a favore di un'azione operativa avente ad oggetto proprio il Ponte Nuovo.

Oggi possiamo darvi una notizia che tutti stavamo aspettando con ansia: attraverso il #decreto #dirigenziale n. 139 del 25/10/2019, a prosieguo della Delibera di Giunta Regionale, ha attribuito i fondi necessari per i lavori di messa in sicurezza del Ponte.

Essendo già stata espletata la gara presso la Stazione Unica Appaltante (SUA) si procederà ad avviare il conseguente iter per l'inizio dei lavori.

È un risultato molto importante per tutta la città e noi abbiamo mantenuto la nostra promessa e il nostro impegno verso i cittadini! 

Ringrazio personalmente tutti i liberi cittadini che hanno contribuito attraverso un'azione popolare al risultato ottenuto e in particolar modo l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Monaco.

Capua Viva!

LUCA BRANCO, SINDACO DI CAPUA

