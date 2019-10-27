08:30:47 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Una settimana piena di rugby giovanile da poco conclusasi per il Clan SMCV, con un’esperienza positiva per tutti i nuovi giocatori e per loro famiglie, in gara tra campionato, raggruppamenti e amichevoli, con le categorie U. 10, U. 12, U. 14 e U.16 maschili e femminili.

Domenica sarà la seconda giornata di gara per la prima squadra. La Seniores di Gino Licciardi, sarà fuori casa contro il del Torre del Greco.

Intanto la nuova stagione per i giovanissimi della palla ovale, il cui campionato partirà a dicembre, si è aperta con un’amichevole tutta casertana, un derby storico tra il Clan di Santa Maria CV e lo Spartacus di San Nicola la Strada che ha fatto da padrone di casa.

Una competizione facilitata dalla riduzione del campo e del tempo di gioco, con squadre miste con le regole del touch, ma i placcaggi sono stati lo spettacolo che hanno emozionato i numerosi tifosi sugli spalti, tra parenti e amici. Direttore di gara Michele Puglia, al quale è spettato l’onere di staccare anche un cartellino giallo.

Una partita, quella dei ragazzi di Alessio Villano e Fabio Leonelli del Clan, che rappresenta una novità assoluta nel panorama rugbistico regionale e che ha toccato la sensibilità dei tecnici presenti sul campo, poiché i ragazzi si sono mostrati all’altezza della situazione per le capacità di gioco che hanno fatto vedere.

Lo Spartacus si è presentato con un numero inferiore, mentre il Clan aveva una squadra al completo e vi è stato un passaggio di ragazzi nel team ospite per pareggiare i conti. La federazione per questa amichevole, nell’ambito del progetto Rugby per tutti, strategicamente non concede alcun punteggio, ma i ragazzi del Clan in campo si sono dati da fare varcando l’area di meta numerose volte accorciando così, nel secondo tempo, la distanza che aveva preso lo Spartacus in gara con innesti significativi di un paio di atleti del Clan.

La U. 14 del Clan ha dimostrato di essere una squadra già molto in palla, dotata di molti buoni elementi che sapranno impensierire molte altre squadre all’avvio del campionato. Soddisfatti a fine gara i coach Leonelli e Villano, della prestazione dei loro ragazzi che evidenzia già l’apprendimento di alcuni schemi di gioco.

A questa U. 14 non resta che proseguire su questa strada. Le energie consumate per conquistare le mete sono state poi recuperate nel terzo tempo. La squadra ospite ha preparato un’accoglienza che ha fatto scatenare anche le papille gustative dei ragazzi che si sono stretti in coro cantando e festeggiando.

In campo per la U. 14 sono stati convocati:

Erica De Nicola,

Gianluigi Ferrara,

Maria Perrotta,

Simone Iannotta,

Raffaele Russo,

Raffaele Signore,

Nabil Beloulali,

Giorgio Mohamed,

Alessandro Di Cintio;

per la U.12:

Jayden Carrillo,

Gaia Cerasino,

Luigi Coviello,

Pietro De Nicola,

Annapia Fiorillo,

Annachiara Iannucci,

Alessia Melorio,

Giovanni Russo;

per la U. 10:

Domenico Nacca,

Mattia Cerasino ed Andrea Vovola.

Al Clan il merito di una nuova strategia messa nel diffondere il movimento della palla ovale per fidelizzare nuovi tesserati con l’aumento in quantità e qualità delle attività sul campo e presso le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, riuscendo per questa stagione sportiva ad inserire in competizione tutte le categorie di gioco.

Sabato pomeriggio inoltre in gara a Bosco Tre Case vi era anche la femminile mentre nel rettangolo da gioco dello stadio “F. Casino”, si allenavano i bambini U. 6 del coach Assunta Carrillo, sempre nell’ambito del progetto Rugby per Tutti, per facilitare la partecipazione di bambini ancora non esperti data l’età, a nuove squadre per il Clan.