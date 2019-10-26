BCC MUTUI 2025
17:20:20 Lunedì 28 ottobre alle ore 10 nel centro congressi del polo orafo Oromare di Marcianise (Strada provinciale 19, km 1750) si svolgerà la presentazione del progetto di Cna e dell'Associazione Amici di Peter Pan "Curre curre Guagliò", che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro presso gli artigiani orafi di Marcianise di 70 ragazzi a rischio emarginazione.

Interverranno tra gli altri Giuseppe Oliviero, presidente Cna Campania Nord e vicepresidente nazionale Cna;  

Antonio Del Prete, maestro di strada dell'Associazione Amici di Peter Pan;  

Gennaro Mincione, amministratore delegato Oromare;

Domenico Caroprese, dirigente scolastico Isis "Ferraris-Buccini" di Marcianise;

Romani Benini Consulente di Cna Impresa Sensibile.

All'incontro dal titolo "I giovani incontrano il mondo dell'artigianato" saranno presenti oltre 100 studenti coinvolti nel progetto e gli artigiani orafi di Oromare, che accoglieranno i giovani per insegnare loro l'arte orafa.

